Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Alaskassa. AFP / LEHTIKUVA / ANDREW HARNIK

Jarno Limnéll Alaskan tapaamisesta: ”Rintamalla mikään ei muuttunut”

Arvion mukaan tapaaminen toimi ennen kaikkea näyttämönä, ei todellisena neuvotteluraiteena.
Kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.) arvioi blogissaan, että Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen Alaskassa oli ennen kaikkea näyttämö, ei todellinen edistysaskel Ukrainan sodan ratkaisemisessa.

– Trumpin ja Putinin tapaaminen Alaskassa keräsi valtavan huomion, mutta sen jäljiltä jäi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Johtajat puhuivat ”edistymisestä”, mutta rintamalla mikään ei muuttunut, Limnéll kirjoittaa.

– Tapaaminen toimi ennen kaikkea näyttämönä, ei vielä todellisena neuvotteluraiteena. Sen merkitys löytyy enemmän symboliikasta ja narratiivien hallinnasta kuin konkreettisista päätöksistä.

Limnéllin mukaan tapaamisen substanssi jäi olemattomaksi: ei tulitaukoa, ei sopimuksia, ei vetäytymisiä.

– Tämä alleviivaa sodan realiteettia: aseet määräävät tahdin, diplomatia seuraa jäljessä. Kun rintamalla ei tapahdu muutosta, eivät pöydässä lausuttuina toistetut sanat ”progress” muuta todellisuutta.

Limnéll hahmottelee kolme mahdollista jatkopolkua: presidentti Volodymyr Zelenskyin tuominen keskusteluihin, rajalliset humanitaariset toimet tai neuvotteluraiteen pysähtyminen kokonaan. Kaikissa skenaarioissa sota jatkuisi.

Limnéll varoittaa, että puhe edistyksestä voi luoda ”optisen illuusion liikkeestä”, vaikka todellisuudessa tilanne ei muutu.

– Niin kauan kuin Venäjä ei ole valmis vetäytymään, ja niin kauan kuin Ukraina joutuu puolustamaan suvereniteettiaan, todellista rauhaa ei synny. Jokainen puhe edistyksestä on kaiku tyhjässä salissa, jonka ulkopuolella aseet jatkavat puhumistaan.

