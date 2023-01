Jarmo Lindberg: Saksalta tärkeä päätös

Entinen puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindbergin mukaan Saksan päätös lahjoittaa Ukrainalle 40 Marder-rynnäkkövaunua in tärkeä.

– USA ja Ranska (ovat) samoilla linjoilla: USA lahjoittaa Bradley panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja ja Ranska AMX 10 RCR panssaroituja ajoneuvoja, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kenraali toteaa, että nämä tehostavat hyökkäyksessä olevien joukkojen liikkuvuutta.

Panssaroitujen Marder-jalkaväen taisteluajoneuvojen lisäksi Saksa lupasi toimittaa Ukrainalle Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän, joka toimitetaan Ukrainaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Marder on suunniteltu kuljettamaan sotilaita taistelukentällä. Saksan armeija on käyttänyt sitä 1970-luvun alusta lähtien, mutta sitä on päivitetty jatkuvasti.

Yhdysvallat kouluttaa myös ukrainalaisia Bradleyn käyttöön, mutta ei ole vielä tiedossa, järjestetäänkö koulutus Yhdysvalloissa vai Saksassa.

Venäjän Berliinin-suurlähetystö paheksui CNN:n mukaan Saksan päätöstä lähettää Marderit ja Patriot-patteri Ukrainalle. Lähetystön lausunnon mukaan toimenpide on ”lisäaskel Ukrainan konfliktin kärjistymiseen”.

https://mobile.twitter.com/CharlesLindberg/status/1611427713943740416