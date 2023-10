Jarmo Lindberg MT:lle: Israeliin ammuttujen rakettien määrä yllätti

Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan kuuluvaa kenraali (evp.) Jarmo Lindberg (kok.) kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle olevansa yllättynyt Hamasin iskun laajuudesta.

– Se yllätti, että niin valtava määrä raketteja – noin 5000 – on ammuttu ja vieläpä kauas Tel Aviviin asti, kansanedustaja toteaa MT:lle.

– Uutta iskussa oli poikkeuksellinen rakettien määrä ja se, että Israelin rakentamasta turva-aidasta tultiin seitsemästä kohdasta läpi ja tekijät pääsivät merelle liikkeelle, hän jatkaa.

– Lisäksi näkyi videoita, jossa alueelle tultiin liitovarjoilla. Tarkasti koordinoitu isku tehtiin maalla, merellä ja ilmassa.

Lindbergin mukaan erikoista on se, miten raketit on voitu kuljettaa huomaamattomasti Gazan tarkasti vartioidulle ja suljetulle alueelle, ja että miten Hamas on pystynyt valmistella näin laajan ja koordinoidun iskun.

– Se, ettei minkäänlaista tietovuotoa ole israelilaisille päässyt tulemaan, herättää kysymyksiä. Mitä tekniikkaa ja toimintatapoja on Hamasin alueella voitu käyttää, jotta näin paljon aseita ja joukkoja on saatu sinne toimintavalmiuteen?