”Järki voittaa” – Japani käynnistää ydinvoimaloitaan

Vuonna 2011 tsunamin ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Japani sulki kaikki ydinvoimalansa.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kirjoittaa Viestipalvelu X:ssä, että nyt Japanissa on käynnistetty uudelleen jo 14 ydinvoimalaa.

– Järki voittaa tässäkin, lopulta, Romakkaniemi kirjoittaa.

– Meidän pitää Suomessa vauhdittaa uusien rakentamista.

Päivityksensä ohessa hän jakaa Japanin ydinvoiman sääntelyviranomaisen tietoihin perustuvan tilaston, jonka mukaan voimaloita on käynnistetty uudelleen tasaisesti vuodesta 2015 saakka.

Reaktoreiden tuotantokapasiteetti on kuvaajan mukaan jo yli 12 gigawattia. Japanin tavoitteena on ottaa käyttöön lisää ydinvoimaloita tulevaisuudessa. Tällä hetkellä 10 reaktoria on arvioitavana uudelleenkäynnistämistä varten, ja kolme reaktoria odottaa käynnistystä.

Japanin tavoitteena on tuottaa 20 prosenttia sähköstä ydinvoimalla vuoteen 2030 mennessä.