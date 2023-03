”Järjetöntä”, venäläisille ei annettu edes patruunoita – jopa 70 sotilaan sanotaan kuolleen

Kymmenien Volgogradista kotoisin olevien mobilisoitujen venäläisten sotilaiden kerrotaan kuolleen sen jälkeen, kun heidät lähetettiin taistelemaan Ukrainaan ilman ammuksia. Riippumattomat venäläiset toimittajat ovat raportoineet heidän kohtalostaan, vaikka asia yritettiin salata.

No Future -sivuston raportin mukaan miehet olivat osa Venäjän ensimmäistä liikekannallepanoaaltoa syys-lokakuussa 2022.

Sukulaisten sanotaan myyneen autoja ja muita henkilökohtaisia tavaroita varustaakseen miehet ennen kuin heidät lähetettiin harjoitusalueelle. Harjoittelu osoittautui minimaaliseksi ja täysin riittämättömäksi.

No Futuren haastattelemien sukulaisten mukaan mobilisoidut kapinoivat ja vaativat, että heidät viedään harjoituksiin useammin, jolloin yksi yksikön komentajista totesi: ”Olette lihaa.”

Miehet lähetettiin 16. lokakuuta metsävyöhykkeelle, joka on 30 kilometrin päässä Etelä-Ukrainassa sijaitsevasta Hersonin kaupungista (alue oli vielä silloin venäläisten hallussa ennen kuin hyökkääjä joutui vetäytymään Dnepr-joen itärannalle), ja heitä käskettiin kaivautumaan asemiin. Miehet joutuivat ukrainalaisten rajun pommituksen kohteiksi, ja he saivat vain satunnaisia ruokatoimituksia.

Vladimir-niminen sotilas kertoo, että heillä ei ollut aavistustakaan siitä, mikä heidän tehtävänsä oli.

– Me vain kaivauduimme asemin ja istuimme siellä. Ihmettelimme, että mitä me oikein teemme täällä.

Tilanteen kuvaillaan olleen ”järjetön”, koska mobilisoiduille sotilaille ei annettu edes ammuksia aseisiin.

– Meille kerrottiin, että emme tarvitse ammuksia, koska emme joutuisi taistelemaan, vaan suorittaisimme vartiotehtäviä, Burda-niminen sotilas kertoo.

Miehet joutuivat kuitenkin hyökkäämään ukrainalaisten asemiin ilman ammuksia.

– Meidät liitettiin osaksi liikkuvaa hyökkäysyksikköä. Kun kranaatinheittimet alkoivat tulittaa, meidän piti juosta kohti vihollista ja huutaa ”Voiton puolesta”. Mutta kuten voitte ymmärtää, ilman ammuksia ei voi juosta kovin pitkälle. Minne minun pitäisi juosta tyhjän aseen kanssa, Burda ihmettelee.

Kun Ukrainan vastahyökkäys eteni viime syksynä, mobilisoituja venäläismiehiä uhkasi saarrostuksiin jääminen. Heidän käskettiin vetäytyä asemistaan 23. lokakuuta. Heidät lastattiin yöllä kolmen kuorma-auton kyytiin, mutta ajoneuvot olivat jo puoliksi täynnä erilaisen mukaan otettavan materiaalin vuoksi. Tilaa ei ollut tarpeeksi.

– Istuimme ja makasimme toistemme päällä, Burda sanoo.

Miehet kertoivat upseereille pelkäävänsä ukrainalaisten iskuja ja hyökkäyksiä, koska he eivät ehtisi täyteen ahdetuista ajoneuvoista ulos riittävän nopeasti. Tämä ei muuttanut tilannetta, ja upseerit käskivät sotilaat kyytiin.

Kuorma-autot ajoivat Kahovkan vesivoimalaitokselle, jonka yhteydessä on Dnepr-joen ylittävä silta. Kun ajoneuvot lähestyivät siltaa, siviiliauto esti niiden etenemisen. Vain sekuntia myöhemmin HIMARS-raketit iskivät venäläisten saattueeseen. Iskun seurauksena ajoneuvot tuhoutuivat ja monet miehistä kuolivat tai loukkaantuivat.

Eräs eloonjääneistä muistelee tilannetta:

– Kysyin, että ovatko kaikki hengissä. Päästäni vuoti verta. Siirsin kavereitani ulos vaurioituneesta kuorma-autosta. Muut olivat täysin hiljaa, he olivat kuolleita.

– Puolet kallostani puuttui. Laitoin mutaa päähäni tyrehdyttääkseni verenvuodon. Meillä ei ollut edes ensiapulaukkuja. Osa miehistä juoksenteli ympäriinsä.

Eloonjääneet mobilisoidut syyttävät komentajiaan siitä, että he joutuivat hyökkäyksen kohteeksi. Miesten mukaan ajoneuvot kulkivat liian hitaasti ja aivan liian lähellä toisiaan. Komentajien kerrotaan juosseen karkuun välittömästi hyökkäyksen tapahduttua.

Burdan mukaan 70 sotilasta kuoli ensimmäisessä hyökkäyksessä joen länsirannalla. Lisää sotilaita kuoli joen itärannalla.

Uhrien tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. No Future kertoo tunnistaneensa 24 nimeä. Muiden lähteiden mukaan uhrimäärä 25–70 kuollutta.

