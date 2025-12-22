Jalometallit kaikkien aikojen ennätyksissä – näin paljon hinnat ovat nousseet

Kullan ja hopean hinnat nousivat maanantaina uusiin ennätyshintoihin. Financial Timesin mukaan taustalla ovat geopoliittiset jännitteet sekä markkinoiden spekulaatiot Yhdysvaltojen mahdollisista korkoleikkauksista.

Kullan hinta nousi maanantaiaamuna 1,9 prosenttia ja saavutti 4420 dollarin hinnan unssilta. Myös hopean hinta saavutti ennätyksen nousten maanantaina 3,4 prosenttia 69,44 dollariin unssilta.

Analyytikoiden mukaan Yhdysvaltojen voimistunut Venezuelan öljysaarto selitti osittain jalometallien hintojen nousua, kun sijoittajat etsivät turvasatamakohteita.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin arvioidaan harkitsevan sotilaallisia toimia Venezuelan maaperällä samalla, kun hän lisää painetta itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron eroamista kohtaan.

– Se muistuttaa siitä, että geopoliittisilla ja arvonalennukseen liittyvillä huolilla on sama suoja – kulta, totesi Pictet Asset Managementin vanhempi strategi Arun Sai FT:lle.

Arvonalennuksella viitataan tässä teoriaan, jonka mukaan jalometallit, kuten kulta, ovat suoja perinteisten valuuttojen, kuten dollarin, arvon heikkenemistä vastaan.

– Sijoittajat näkevät kullan keinona suojautua näiltä huolilta, mutta se pysyy silti sijoitettuna, Sai lisäsi ja tarkensi, miksi geopoliittinen riskitekijä ilmenee hyödykkeissä osakkeiden ja joukkovelkakirjojen sijaan.

Tämän vuoden merkittävän kallistumisen seurauksena kulta ja hopea ovat matkalla kohti suurinta vuotuista hinnannousuaan sitten vuoden 1979, jolloin Iranin vallankumous aiheutti öljyn hinnan jyrkän nousun. Kullan hinta on noussut 68 prosenttia ja hopean 139 prosenttia tähän mennessä kuluvana vuonna.

Sijoittajat ovat myös lisänneet spekulaatioitaan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin ensi vuonna tapahtuvien koronlaskujen puolesta. Odotukset alhaisemmista koroista tukevat kullan hintaa, koska joukkovelkakirjojen hallussapidosta alhaisempaa tuottoa saavat sijoittajat kohdistavat katseensa muihin omaisuuseriin.