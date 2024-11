”Jälkikäteisverotuksen tuntua” – Ville Valkonen tyrmää eläkkeiden ilmastoveron

Kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen (kok.) ei lämpene tuoreelle ehdotukselle eläkkeisiin kohdistuvasta lisäverosta, joka pohjautuisi sukupolvien ilmasto- ja ympäristöhaittoihin. Lisäveroa väläytettiin ajatuspaja Liberan tuoreessa raportissa ”Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus”, jonka ovat kirjoittaneet kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.), konsultti Jussi Pyykkönen ja Liberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt.

– Ei kuulosta perustellulta. Tässä on jälkikäteisverotuksen, ja ehkä myös jälkiviisastelun tuntua, Valkonen sanoo Verkkouutisille.

– On hyvä, että tehdään rohkeasti verotukseen liittyviä ehdotuksia eikä eläkkeiden verotus saa olla tabu. Julkisen talouden paineen alla myös eläkejärjestelmää on syytä tarkastella. Ilmasto- ja luontoperusteinen verotus kannattaa kohdistaa kuitenkin mahdollisimman tiukasti itse kulutustilanteeseen. Se, että saastuttaja maksaa, on täysin oikea periaate. Se tulee hoitaa kuitenkin tuotannon tai kulutuksen yhteydessä. Tämä takia meillä on muun muassa päästökauppa, polttoaineverotus tai jätevero, hän huomauttaa.

Ehdotuksen mukaan lisävero kohdistuisi niin, suurinta veroa maksaisi eniten ilmastolle ja ympäristölle haittaa aiheuttanut sukupolvi. Laskennan pohjana olisivat kumulatiiviset hiilipäästöt ja luonnontilan köyhtyminen kunkin ikäluokan työuran aikana. Miltä tämä kuulostaa?

– Kuulostaa äkkiseltään hyvin epäoikeudenmukaiselta. Ilmastonmuutos ei ole yhden ihmisryhmän syy, vaan koko ihmiskunnan pitkällä aikavälillä kehittynyt ongelma. Verotus on yksi työkalu tämän ratkomisessa, mutta sen pitää kohdistua mahdollisimman tiukasti itse tuotanto- tai kulutustilanteeseen esimerkiksi juuri saastuttamisessa.