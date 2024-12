Itsenäisyyspäivänä useita mielenosoituksia – poliisi aikoo pitää tapahtumat erillään

Itsenäisyyspäivän tapahtumat ja mielenosoitukset aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin, julkisen liikenteen reitteihin ja kevyen liikenteen kulkuun Helsingissä, Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa.

– 6. joulukuuta on Helsingin poliisissa vuoden suurin operaatiopäivä. Poliisi tekee itsenäisyyspäivän turvaamisessa yhteistyötä useiden eri poliisiyksiköiden ja yhteistyöviranomaisten kanssa, sanoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Patrik Karlsson.

Poliisi on näkyvästi läsnä kantakaupungissa ja turvaa tapahtumien sujuvuuden sekä valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Tähän mennessä poliisille ilmoitettuja tapahtumia ovat Puolustusvoimien seppeleenlaskutilaisuus Hietaniemen hautausmaalla (kello 10.30-11.30), Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeninen juhlajumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa (kello 12-13) ja itsenäisyyspäivän perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue noin kello 17. Kulkue lähtee liikkeelle Hietaniemen hautausmaan kappelilta ja kulkee reittiä Hietaniemenkatu – Arkadiankatu – Pohjoisesplanadi – Presidentinlinna – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto eli Linnan juhlat järjestetään Presidentinlinnassa kello 19 alkaen.

Mielenosoitukset pidetään erillään

Poliisin tiedossa on myös, että itsenäisyyspäivänä järjestetään useita mielenosoituksia. Poliisille ilmoitettujen mielenosoitusten tarkemmat tiedot ja kulkueiden reitit ovat tässä vaiheessa seuraavat. Tiedot tarkentuvat yhä ja muutokset ovat mahdollisia:

Suomi herää -mielenosoituskulkue kello 16. Kulkueen reitti on Rautatientori-Mikonkatu-Aleksanterinkatu-Mannerheimintie-Eduskuntatalo. Ilmoitus mielenosoituksesta on jätetty poliisille 3.9.2024.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus kello 17. Järjestäjä on ilmoittanut mielenosoituksen kokoontuvan Töölöntorilla, mutta poliisi on osoittanut mielenosoituksen siirrettäväksi Taivallahden aukiolle. Ilmoitus on jätetty 12.1.2024.

612 -soihtukulkue kokoontuu Töölöntorilla klo 17 alkaen. (Ilmoitus jätetty 1.12.2023) Mielenosoituskulkueen reitti sovitaan tarkemmin järjestäjän kanssa tapahtuman alussa. Poliisin pyrkimys on, että kulkue etenee suorinta reittiä Hietaniemen hautausmaalle.

Poliisi korostaa tiedotteessa, että se ei salli kahden mielenosoituksen järjestämistä Töölöntorilla samanaikaisesti. Jos samassa paikassa on tarkoitus järjestää kaksi tai useampi mielenosoitus samanaikaisesti, eikä sitä voida sallia, etusija on poliisin mukaan pääsääntöisesti sillä järjestäjällä, joka on tehnyt ilmoituksen ensin.

Poliisin mukaan tästä voidaan poiketa, jos toinen järjestäjä on käyttänyt kokouspaikkaa vakituisesti yleisen kokouksen järjestämiseen. Poliisi pyrkii aina neuvottelemaan mielenosoitusten yhteyshenkilöiden kanssa sopivasta paikasta ja kulkueiden reitistä. Poliisi voi ryhtyä toimenpiteisiin esimerkiksi mielenosoituksen sijainnin siirtämisestä myös yhteyshenkilön kanssa neuvottelematta, jos yhteyshenkilö ei ole tavoitettavissa.

Jos mielenosoitus järjestetään siihen sopimattomalla paikalla, poliisi voi siirtää mielenosoittajat soveltuvampaan paikkaan jatkamaan kokoontumisvapautensa käyttämistä. Poliisi voi kieltää mielenosoituksen järjestämisen tai keskeyttää sen, jos mielenosoitus vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta.

– Jokaisen perusoikeuksiin Suomessa kuuluu oikeus järjestää mielenosoituksia ja osallistua niihin. Poliisi ratkaisee samaa kokoontumispaikkaa koskevat tilanteet etusijasääntöön ja mielenosoituksen mahdolliseen vakiintuneeseen sijaintiin perustuen, Karlsson kertoo tiedotteessa.

Töölöntorille on ilmoitettu kaksi mielenosoitusta samanaikaisesti. Poliisi on pyrkinyt neuvottelemaan järjestäjien kanssa kokoontumispaikan ratkaisemiseksi. Poliisi sallii 612-kulkueen kokoontumisen Töölöntorilla, koska järjestäjä on ilmoittanut tapahtumastaan ensimmäisenä, ja koska se on järjestänyt tapahtuman Töölöntorilla useiden vuosien ajan.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät eivät ole olleet poliisin tiedotteen mukaan halukkaita neuvottelemaan poliisin kanssa kokoontumispaikasta. Poliisi on tehnyt päätöksen yleisen kokouksen järjestämisestä, jossa kielletään Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäminen Töölöntorilla samaan aikaan toisen mielenosoituksen kanssa. Poliisi osoittaa Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen siirrettäväksi Taivallahden aukiolle.

Poliisi on tiedotteensa mukaan myös selvittänyt, olisiko mielenosoitusten samanaikainen järjestäminen Töölöntorilla mahdollista. Poliisi tuli selvityksessä siihen tulokseen, ettei menettely olisi mahdollista muun muassa mielenosoituksiin osallistuvien henkilöiden vastakkaisten näkemysten ja odotettavissa olevan suuren osallistujamäärän vuoksi.

Turhaa yksityisautoilua keskustassa tulee välttää

Helsingin keskustan itsenäisyyspäivän tapahtumat ja kulkueet aiheuttavat merkittävää liikennehaittaa. Poliisi ohjaa liikennettä tarpeen mukaan kaikkialla kantakaupungissa. Liikennejärjestelyjen tavoitteena on mahdollisimman vähäinen liikennehaitta.

Poliisi suosittelee välttämään turhaa yksityisautoilua kello 15–21 välisenä aikana etenkin keskustan alueella kuten Senaatintorin, Kruununhaan, Katajanokan ja Töölön ympäristössä. Pohjoisesplanadin ja Mariankadun liikennettä rajoitetaan päivän aikana, ja ajoittain se suljetaan kokonaan.

Ylioppilaiden soihtukulkue vaikuttaa liikenteeseen myös Presidentinlinnan ympäristössä. Pohjoisesplanadilta autoliikenne suljetaan kulkueen liikkumisen ajaksi. Poliisi ohjaa liikennettä Meritullintori–Pohjoisranta-reitillä.

– Itsenäisyyspäivän iltana on hyvä varata aikaa keskustassa liikkumiseen. Kulkueet voivat vaikuttaa hetkellisesti myös julkisen liikenteen aikatauluihin. Poliisi voi ohjata liikennettä tarvittaessa poikkeusreiteille, Karlsson kertoo.

Myös ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa kello 6.00–24.00 välisenä aikana. Rajoitus koskee miehitettyä ja miehittämätöntä ilmailua (dronet). Tilapäinen rajoitusalue on perustettu viranomaisten oman ilmailutoiminnan ja alueella olevien yleisötapahtumien turvaamiseksi.

Rajoitukset eivät koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavia viranomaisia tai heidän määräämiään lentoja silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä alueella. Rajoitukset eivät myöskään koske kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla, eikä lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.