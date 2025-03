Itki ja vajosi masennukseen – yllätysisku mursi Hizbollahin johtajan

Libanonissa toimivan Hizbollah-järjestön arvioitiin kärsivän mittavia vahinkoja viime syksynä Israelin tiedustelupalvelun toteuttamassa hakulaite- ja radiopuheliniskussa.

Sabotoidut laitteet räjähtivät haavoittaen tuhansia järjestön taistelijoita ja johtohahmoja. Järjestön johtaja Hassan Nasrallah ohjeisti alaisiaan noin vuotta aiemmin siirtymään matkapuhelimista hakulaitteisiin Israelin tiedustelutoiminnan vuoksi. Israelin tiedustelupalvelu Mossad oli kuitenkin hankkinut Gold Apollo -hakulaitteita, asentanut niihin räjähteitä ja myynyt niitä Hizbollahille kulissiyhtiön kautta.

Hassan Nasrallah surmattiin ilmaiskulla kymmenen päivää myöhemmin. Israelin ja Libanonin välille solmittiin tulitaukosopimus marraskuun lopulla 2024. Mossadin johtaja David Barnea kuvaili operaation onnistumista käännekohdaksi sodassa pohjoisella rintamalla.

Suunnitelma radiopuhelinten sabotoinniksi aloitettiin jo kymmenen vuotta sitten. Sen ei uskottu tehoavan kaikissa olosuhteissa, joten räjähteitä asennettiin myös hakulaitteisiin. Ne olivat aina Hizbollah-taistelijoiden mukana.

Hassan Nasrallahin lapset kertovat Hizbollah-johtajan järkyttyneen syvästi Mossadin iskusta. Nasrallah itki, vajosi masennukseen ja muuttui henkisesti etäiseksi. Hakulaiteiskun jälkeisinä viikkoina suurin osa Hizbollahin johtohahmoista surmattiin ilmaiskuilla.

Hänen lapsensa, tyttärensä ja kolme lastenlastaan kertoivat tapahtumista libanonilaiselle al-Manar-kanavalle.

– Kaikki jotka tapasivat hänet kertoivat, ettei hän ole enää läsnä kanssamme, Hizbollah-johtajan poika Jawad Nasrallah totesi.

Kaksi Mossadin entistä agenttia kertoi CBS:llä ”vahvasta huhusta”, jonka mukaan Hassan Nasrallah olisi nähnyt bunkkerissaan kahden lähellä olleen henkilön hakulaitteiden räjähdykset. Nasrallahissa tapahtunut muutos kävi ilmi kaksi päivää myöhemmin pidetyn puheen yhteydessä.

– Hänen silmistään paistoi tappio, hän oli jo hävinnyt sodan. Hänen sotilaansa katsoivat häntä ja näkivät murtuneen johtajan, ex-agentti sanoi.

