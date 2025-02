Käännekohta sodassa – shokki-isku mursi Hizbollahin taistelutahdon

Libanonilainen Hizbollah-asejärjestö kärsi syyskuussa 2024 mittavia tappioita tuhansien hakulaitteiden ja radiopuhelinten räjähdettyä yllättäen.

Järjestön johtaja Hassan Nasrallah ohjeisti noin vuotta aiemmin siirtymään matkapuhelimista hakulaitteisiin Israelin tiedustelutoiminnan vuoksi. Israelin tiedustelupalvelu Mossad oli kuitenkin hankkinut Gold Apollo -hakulaitteita, asentanut niihin räjähteitä ja myynyt niitä Hizbollahille kulissiyhtiön kautta.

Iskusarjan arvioidaan haavoittaneen ainakin 1 500 Hizbollahin taistelijaa, millä oli merkittävä vaikutus järjestön taistelukykyyn. Hassan Nasrallah surmattiin ilmaiskulla kymmenen päivää myöhemmin. Israelin ja Libanonin välille solmittiin tulitaukosopimus marraskuun lopulla 2024.

Mossadin johtaja David Barnea on kommentoinut operaatiota ensi kertaa julkisesti. Hänen mukaansa iskun onnistuminen edellytti syvää ymmärrystä vihollisesta, teknologista ylivoimaa ja tiedustelupalvelun tunkeutumista Hizbollahin organisaatioon. Barnea kuvaili hakulaiteoperaatiota käännekohdaksi sodassa.

– Se oli lähtölaukaus niille kymmenelle päivälle, joiden aikana tilanne kääntyi tappiolliseksi vihollisillemme. Räjähtävät hakulaitteet muuttivat sotaa pohjoisessa, ja tämä johti Nasrallahin eliminoinnin kautta tulitaukoon, David Barnea sanoi INSS-ajatuspajan tilaisuudessa.

Suunnitelma radiopuhelinten sabotoinniksi aloitettiin jo kymmenen vuotta sitten. Sen ei uskottu tehoavan kaikissa olosuhteissa, joten räjähteitä asennettiin myös hakulaitteisiin. Ne olivat aina Hizbollah-taistelijoiden mukana.

Ensimmäiset 500 Mossadin peukaloimaa hakulaitetta saapuivat Libanoniin joitakin viikkoja ennen Hamasin yllätyshyökkäystä Israeliin 7. lokakuuta 2023.

– Tuolloin tuhannet radiot olivat vielä Hizbollahin varastoissa. Kahden operaation käynnistäminen heti sodan alussa ei olisi tämän vuoksi johtanut merkittäviin saavutuksiin, Barnea totesi.

Operaation aloittamisesta käytiin kiivasta keskustelua Israelissa. Maan johto jakautui kahteen leiriin, mutta pääministeri Benjamin Netanjahu teki lopulta päätöksensä vastarinnasta huolimatta. Mossad-johtajan mukaan pääministerin arvio oli oikea, sillä hyökkäys osoitti ”hämäyksen olevan kineettistä voimaa suurempi”.

– Tuhansien laitteiden sisältämä räjähdemäärä oli pienempi kuin yhdessä tavallisessa miinassa. Mutta vaikutus taistelutahtoon oli merkittävä, David Barnea sanoi.

