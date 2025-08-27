”Itämerestä on tullut laboratorio Venäjän hybridivaikuttamiselle”

Sotatieteiden tohtorin ja kansanedustaja Jarno Limnellin (kok.) mukaan Venäjä harjoittelee Itämeren alueella keinoja, jota se voi käyttää muuallakin.

– Itämerestä on muodostunut laboratorio Venäjän hybridivaikuttamiselle läntisiä maita vastaan. Sabotaasit, GPS-häirintä, varjolaivastojen liikehdintä ja rajapainostus kertovat, että sodankäynnin rajat ovat hämärtyneet, Limnell sanoo X-ketjussaan.

Hän toteaa, että vaikka Itämeren valtiot Venäjää lukuun ottamatta ovat nyt Naton jäseniä ja turvallisuus on vahvistunut, uhkia se ei poista. Venäjä testaa lännen yhtenäisyyttä ja reaktioherkkyyttä harmaalla vyöhykkeellä.

– Kriittinen infrastruktuuri merenpohjassa on osoittautunut haavoittuvaksi. Nord Streamin räjäytykset, Balticconnectorin katkeaminen ja tietoliikennekaapelien vauriot osoittavat, että putket ja kaapelit ovat tämän ajan etulinjaa – niihin iskemällä voidaan aiheuttaa mittavaa harmia.

– Venäjä käyttää “varjolaivastoa” – näennäisesti siviilialuksia, joilla kierretään pakotteita ja mahdollisesti sabotoidaan infraa. Myös GPS-signaaleja vääristetään: karttoihin ilmestyy laivoja, joita ei todellisuudessa ole. Näin luodaan epäluottamusta ja vaaratilanteita merellä, Limnell jatkaa.

Hänen mukaansa kybermaailma on Itämeren näkymätön taistelukenttä. Laivojen navigointijärjestelmiä voidaan murtaa, satamia häiritä haittaohjelmilla, lentoliikenteen reittejä sotkea häirinnällä.

– Useimmat hyökkäykset eivät päädy otsikoihin – mutta ne testaavat jatkuvasti yhteiskunnan kestävyyttä.

Informaatiovaikuttaminen täydentää kuvaa. Venäjä vääristää historiaa, levittää valeuutisia ja horjuttaa pohjoismaisten demokratioiden yhtenäisyyttä.

– Kyse on psykologisesta sodankäynnistä – tavoitteena ei ole vain vaikuttaa päätöksiin, vaan murentaa luottamusta ja yhteishenkeä, Limnell muistuttaa.

Nato ja EU ovat reagoineet. Itämerelle on muun muassa lisätty dronevalvontaa ja vedenalaista seurantaa.

– Valppaus on uusi normaali – ja jokainen häiriö on testi sekä meille että koko lännen yhtenäisyydelle.

Limnellin mukaan Itämeri kertoo suuremman tarinan: tulevaisuuden kriisit eivät ala tykeillä, vaan näkymättömillä hyökkäyksillä kaapeleissa, datassa, energiassa ja mielissä.

– Suomi ei ole yksin. Kehitämme jatkuvasti omaa varautumistamme ja vahvistamme Itämeren turvallisuutta yhdessä liittolaisten kanssa. Se luo vakautta, turvaa ja toivoa: vaikka uhkia on, olemme valmiimpia kuin koskaan puolustamaan vapauttamme ja rauhaamme.

