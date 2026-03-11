Itämeren varjolaivoilla havaittiin Wagner-veteraaneja

Tutkivan journalismin organisaatio OCCRP(Organized Crime and Corruption Reporting Project)on löytänyt viitteitä siitä, että Kreml käyttää sotilastaustaisia miehiä suojaamaan niin sanottua varjolaivastoaan Itämerellä. Tarkoituksena on turvata öljykuljetukset länsimaiden pakotteista huolimatta.

Delfin, Helsingin Sanomien, iStoriesin ja OCCRP:n yhteinen tutkinta paljastaa, että Venäjän pakotteiden alaisilla öljytankkereilla liikkuu säännöllisesti sotilastaustaisia henkilöitä, joilla ei ole merimiestutkintoja. Heidät merkitään miehistöluetteloihin usein “ylimääräinen”- tai “teknikko”-nimikkeillä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Esimerkiksi joulukuussa 2025 Venäjän Suomenlahden etelärannikolla sijaitsevasta Laukaansuun satamasta lähteneellä Kira K -öljytankkerilla matkusti kaksi venäläistä miestä, joilla ei ollut merimiestutkintoja.

Tutkinnan mukaan Denis Enin ja Aleksandr Kamenev ovat entisiä Venäjän pahamaineisen Wagner-palkkasotilasjoukon taistelijoita. Kamenevin tiedetään osallistuneen operaatioihin Syyriassa ja Itä-Ukrainan Donetskissa.

Wagner-ryhmä lakkautettiin sen jälkeen, kun sen johtaja Jevgeni Prigozhin järjesti epäonnistuneen kapinan kesäkuussa 2023 ja kuoli lento-onnettomuudessa kaksi kuukautta myöhemmin.

Toimittajat analysoivat varjolaivojen miehistölistoja 20 eri matkan ajalta Venäjän Itämeren satamista. He löysivät 17 venäläistä henkilöä, joilla ei ollut merialan pätevyyksiä. Näistä 13:lla oli yhteyksiä Wagner-ryhmään tai Venäjän turvallisuuspalveluihin, kuten sotilastiedustelu GRU:hun.

Erikoismiehistöjen käyttö alkoi tutkinnan mukaan heinäkuun 2025 jälkeen. Ilmiö näyttää keskittyvän erityisesti Itämeren reiteille.

Eurooppalaisten tiedustelulähteiden mukaan nämä kahden hengen “suojaryhmät” on tarkoitettu estämään viranomaisia pysäyttämästä tai tarkastamasta pakotteiden alaisia tankkereita.

– Näiden ryhmien tarkoitus on suojata Venäjän tulovirtaa mahdollisilta uhkilta, Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen johtaja, sanoo eversti Ants Kiviselg Delfille.

Venäjä kuljettaa suuren osan öljyvienneistään juuri Itämeren kautta. Kiovan kauppakorkeakoulun mukaan noin 40 prosenttia maan raakaöljystä kulkee tätä reittiä pitkin.

Analyytikot arvioivat kuitenkin, että sotilastaustaisilla miehillä voi olla muitakin tehtäviä kuin pelkkä Venäjän taloudellisten intressien suojaaminen.

Poimintoja videosisällöistämme

Entinen Britannian puolustusasiamies Virossa ja Latviassa arvioi, että purjehtimalla esteettä Itämeren läpi nämä entiset sotilaat pystyvät myös keräämään arvokasta tietoa, mukaan lukien sen, miten länsimaiset viranomaiset toimivat pakotteiden alaisten tankkerien kanssa.

– Se antaa heille kokonaisen kuvan vahvuudestamme, päättäväisyydestämme ja sotilaallisista kyvyistämme. Se, että he kuljettavat öljyä ja hankkivat rahaa Venäjälle, on bonus, Glen Grant sanoo.

Joissakin tapauksissa tankkereilla on havaittu myös GRU:n erikoisjoukkojen veteraaneja ja laskuvarjojääkäreitä.

Suomen suojelupoliisin (Supo) analyytikon mukaan suojaryhmien yksi tehtävä voi olla myös varmistaa, ettei muu miehistö noudata ulkomaisten viranomaisten käskyjä mahdollisessa tarkastustilanteessa.

– Vartijat ovat todennäköisesti aluksella varmistaakseen, etteivät muut Itämeren valtiot ota näitä aluksia liian helposti haltuunsa, analyytikko arvioi Helsingin Sanomille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ilmiö liittyy laajempaan kehitykseen Itämerellä. Viron merivoimien mukaan Venäjän sotilaallinen läsnäolo alueella on nelinkertaistunut vuodesta 2022. Venäjä pitää varjolaivastoa keskeisenä keinona ylläpitää öljytuloja pakotteista huolimatta.

Eurooppalaisten tiedustelulähteiden mukaan aseistettujen turvallisuusmiesten läsnäolo nostaa merkittävästi riskejä, jos NATO-maat yrittävät pysäyttää tai takavarikoida tankkereita.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan varjolaivaston aluksia voidaan käyttää myös tiedustelu- tai sabotaasioperaatioihin. Kahden viime vuoden aikana Itämerellä on katkennut useita merenalaisia kaapeleita.