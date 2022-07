Italiassa hallituskriisi – pääministeri saattaa erota

Italian hallitus on ajautunut uuteen kriisiin, kun populistinen viiden tähden liike on kieltäytynyt tukemasta pääministeri Mario Draghin hallitusta parlamentin äänestyksessä, kertoo talouslehti Financial Times.

Draghi tapaa torstaina presidentti Sergio Mattarellan ja saattaa mahdollisesti pyytää eroa.

Parlamentin toiseksi suurin puolue viiden tähden liike ei tue hallituksen esittämää 26 miljardin euron tukipakettia inflaatiosta kärsiville italialaisille.

Puolueen johtajan Giuseppe Conten mukaan hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi auttaakseen perheitä.

– Pelkään, että syyskuu tulee olemaan aikaa, jolloin perheet joutuvat valitsemaan, maksavatko sähkölaskunsa vai ostavatko ruokaa, Conte sanoi.

Viiden tähden liikkeen vastustuksesta huolimatta tukipaketti meni läpi Italian senaatissa.