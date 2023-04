Italian kerrotaan toimittaneen Ukrainalle 60 panssarihaupitsia

Kahtakymmentä haupitsia kuljettava juna on kuvattu Udinessa kolme päivää sitten.

Haupitsit otettiin pois Italian varastoista ja modernisoitiin ennen lähettämistä. Sanomalehti La Repubblican mukaan Ukrainalle olisi toimitettu näitä 60 kappaletta.

M109 on yhdysvaltalainen panssarihaupitsi, joka on ollut laajalti käytössä Nato-maissa ja muissa Yhdysvaltain liittolaismaissa.

M109-panssarihaupitsin kehittelytyöt aloitettiin vuonna 1952 ja tuotanto alkoi vuonna 1962. Haupitsiin on tehty suuri määrä päivityksiä ja modernisointeja. Nämä pidensivät asetyypin käyttöikää. Pääase on 155 millimetrin haupitsi. Tukiaseena on 12,7 millimetrin konekivääri, jota voidaan käyttää ilmatorjuntaan.

BREAKING:

La Repubblica writes that Italy has delivered 60 M109L 155mm self-propelled howitzers to Ukraine.

This video of 20 such artillery pieces was recorded in Udine 2 days ago.

They were taken out of storage and modernized before being sent.

🇮🇹🇺🇦 pic.twitter.com/myjMHQxQj0

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2023