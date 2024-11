Israelin varhaisen varoitusjärjestelmän käynnistäminen Ukrainassa viimeisessä vaiheessa

– Osa Israelin Ukrainalle antamaa apua on täysin toimittanut kaiken tarvittavan varhaisvaroitusjärjestelmän luomiseksi. Olemme sen käynnistämisen loppuvaiheessa Ukrainassa. Itse asiassa osa siitä on jo käytössä, mukaan lukien kolme Israelissa valmistettua tutkaa, jotka ovat tällä hetkellä armeijan käytössä, Ukrainan Israelin suurlähettiläs Jevhen Korniytšuk sanoi Kiovan juutalaisfoorumissa Ukrinformin mukaan.

Korniytšuk korosti myös, että ”kaksi sotaamme liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa”.

– Meillä on yhteisiä kumppaneita… ja yhteisiä vihollisia – Iran ja sen edustajat Venäjän federaation tukemana. Libanonissa on käytetty valtavia venäläisten aseiden varastoja. En olisi yllättynyt, jos Pohjois-Korean aseita ja ohjuksia löytyy huomenna, koska tämä kaikki on osa nykyistä pahan akselia, hän sanoi.

Israelin ulkoministeri Eli Cohen totesi kesäkuussa 2023, että Ukrainan ja Israelin armeijat työskentelevät yhdessä Ukrainan ilmahyökkäysvaroitusjärjestelmän toteuttamiseksi Puolan alueella.