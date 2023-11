Israelin taistelut: Toinen rintama voi avautua pian pohjoisessa

Israelin ja Hamasin välisen konfliktin on pelätty laajenevan suuremmaksi alueelliseksi sodaksi, jos Iranin tukema Hizbollah-miliisijärjestö kiihdyttää operaatioitaan Israelin pohjoisrajalla.

Yhteenotot ovat olleet toistaiseksi rajoitettuja. Libanonin etelärajalta on ammuttu raketteja, Kornet-panssarintorjuntaohjuksia ja tykistökranaatteja. Israelin ilmatorjunta on lisäksi tuhonnut useita lennokkeja. Israelin ilmaiskuissa on saanut surmansa ainakin 60 Hizbollahin taistelijaa.

Miliisijärjestön johtaja Hassan Nasrallah vihjasi sotatoimien laajenevan, jos palestiinalainen äärijärjestö Hamas joutuisi alakynteen Gazan kaistaleella.

Haaretz-lehden mukaan taistelut kiihtyivät huomattavasti sunnuntaina, jolloin intensiiviset hyökkäykset kohdistuivat raja-alueelle sijoitettujen Israelin sotilaiden lisäksi etelämmäs. Raketteja ammuttiin kahdelle asuinalueelle. Ainakin 18 siviiliä ja sotilasta haavoittui.

Virallisesti taustalla oli Hamas, mutta Hizbollahin uskotaan olleen yhteydessä iskuihin. Israelissa arvioidaan, että toisen rintaman avautuminen pohjoisessa vaikuttaa yhä todennäköisemmältä. Huolena on, että taistelut voivat laajentua hallitsemattomasti.

Myös Israel on laajentanut iskujaan Libanon alueelle. Maan ilmavoimat tuhosi 40 kilometriä rajasta sijaitsevan SA-67-ilmatorjuntapatterin, jolla oli tulitettu Israelin lennokkeja.

Ilmaiskujen kohteena ovat olleet Hizbollahin Radwan-kommandojoukot sekä ilmatorjunta- ja panssarintorjuntakalusto.

