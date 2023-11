Hizbollahin komentaja: Sota on tulossa

Israelin ja Hamasin välisen konfliktin on pelätty laajenevan pohjoisessa, jos Iranin tukema Libanonin Hizbollah-miliisijärjestö aloittaa sotatoimet Israelia vastaan.

Hizbollahin taistelijat ja Israelin asevoimat ovat käyneet ajoittaisia tulitaisteluita Israelin pohjoisosissa. Libanonin hallitus on vakuuttanut ylläpitävänsä rauhaa, mutta etelän vaikutusvaltainen miliisijärjestö ei ole sen hallinnassa. Arviolta 60 Hizbollahin taistelijaa on saanut surmansa Israelin ilmaiskuissa lokakuun 7. päivän jälkeen.

Miliisin riveissä 40 vuotta taistellut komentaja kertoo Times-lehdelle rajavyöhykkeen tuntumassa, että Hizbollah on valmis taisteluihin, jos sellainen määräys annetaan.

– Tuntuu, että sota on tulossa, ja että se alkaa pian, kutsumanimeä Ali käyttävä komentaja toteaa.

Hän uskoo Hizbollahin puuttuvan tilanteeseen, jos Hamasin olemassaolo vaikuttaa olevan uhattuna. Miliisijärjestön johtaja Hassan Nasrallah viittasi samaan marraskuun alussa pitämässään puheenvuorossa.

Libanonin etelärajalta on ammuttu Israelin puolelle raketteja, Kornet-panssarintorjuntaohjuksia ja tykistökranaatteja. Israelin ilmatorjunta on lisäksi tuhonnut useita lennokkeja.

– Tällä hetkellä leikimme israelilaisten kanssa Kornet-ohjuksilla, mutta paljon suuremman kaliiperin kalusto on valmiina. On vain ajan kysymys, milloin niitä voidaan käyttää. Ehkä muutaman päivän päästä, komentaja sanoo.

Yhdysvallat on toivonut kahden Välimeren itäosiin lähetetyn lentotukialusryhmän toimivan pelotteena Hizbollahin suuntaan. Eskalaatio huolettaa myös Israelia, sillä pohjoisrintaman taistelu voisi muodostua huomattavasti vaikeammaksi kuin sotatoimet Gazan alueella.

Panssarintorjunta-aseilla varustetut Hizbollahin taistelijat pysäyttivät vuonna 2006 Israelin hyökkäyksen Libanonin eteläosiin. Viimeisten 17 vuoden aikana miliisijärjestö on muuttanut itsensä Iranin tuella 25 000 sotilaan armeijaksi, jolla on lisäksi 30 000 reserviläistä. Sillä on kalustossaan suuri määrä ilma- ja meritorjuntaohjuksia.