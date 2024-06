Israelin lähettiläs: Helsinki Pridessa levitetään väärää tietoa

Israelin suurlähetystö pahoittelee viestipalvelu X:ssä, ettei se pääse tänä vuonna turvallisuussyiden takia osallistumaan Helsinki Pride -tapahtumaan.

Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov kirjoittaa, että sateenkaariväen oikeuksien edistäminen on kaikkien yhteinen velvollisuus. Samassa viestissä hän arvostelee sitä, että Priden ympärillä levitetään väärää tietoa.

– On erittäin surullista että Helsinki Pride, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta, rakentaa keskinäistä ymmärrystä ja edistää osallisuutta, on kaapattu vastakkainasettelua lietsovalla retoriikalla, jolla levitetään misinformaatiota, lähettiläs kirjoittaa.

Suurlähetystö on julkaissut X:ssä kirjoituksen, jossa se kertoo vähemmistöjen tilanteesta Gazassa ja Länsirannan alueella. Palestiinalaisten hallitsemilla alueilla ei lähetystön mukaan kunnioiteta sateenkaariväen oikeuksia.

– Gazassa samaa sukupuolten välinen seksuaalinen kanssakäyminen on kriminalisoitu ja siitä seuraa enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistus (tai joskus kuolemantuomio), lähetystö viittaa Yhdysvaltain ulkoministeriön raporttiin.

– Nykyisen johdon alaisuudessa hlbt-ihmisiä, ihmisoikeusaktivisteja, naisia, poliittisia vastustajia ja niin sanottuja Israelin ”yhteistyökumppaneita” kidutetaan rutiininomaisesti sekä Gazassa että Länsirannalla, kirjoituksessa viitataan ihmisoikeusjärjestö UN Watchin tietoihin.

Lähetystö myös muistuttaa, että palestiinalaiset sateenkaarijärjestöt toimivat Israelista käsin. Gazassa ja Länsirannalla se ei olisi turvallista.

– Gazan oikeudellinen ja sosiaalinen ympäristö on erittäin vihamielinen hlbt-henkilöitä kohtaan, Israel ilmoitti vuonna 2022 myöntävänsä työluvat väkivaltaa pakeneville palestiinalaisille hlbt-ihmisille.

Myös naisten oikeudet ovat lähetystön mukaan surkealla tolalla palestiinalaisalueilla.

– Gazassa ei ole lakia, joka kieltäisi naisiin kohdistuvan väkivallan. Naisten oikeuksiin tuli suuria takapakkeja, kun Israel vetäytyi vuonna 2005 Gazasta ja Hamas tuli valtaan. Lapsiavioliitot ovat yleisiä, 29 prosenttia naisista avioituu ennen 18 vuoden ikää ja 13,4 prosenttia ennen 15 vuoden ikää. Vain 22 prosenttia naisista on työelämässä, lähetystö kirjoittaa.

Promotion of 🏳️‍🌈 rights is our common duty. It's really sad that the #HelsinkiPride, which is meant to increase awareness, build mutual understanding, and promote inclusivity, is hijacked by antagonistic rhetoric that spreads misinformation. For some actual facts 👇 https://t.co/C8JrB9ts2C

— Hagit Ben-Yaakov 🎗 (@HagitBenYaakov) June 27, 2024