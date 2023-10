Israelin kuolonuhrien määrä ainakin 500

Kuolleiden ruumiiden käsittelyyn erikoistunut pelastuspalvelu Zaka kertoi CNN:lle sunnuntaina vahvistaneensa noin 500 ihmisen kuolleen.

Tämä luku ei sisällä niitä, jotka kuolivat tai julistettiin kuolleiksi sairaaloissa, eikä Zaka ole päässyt jokaiseen paikkaan, jossa ihmisten uskotaan kuolleen. Näin ollen kokonaismäärä on lähes varmasti yli 500.

Toisten tietojen mukaan kuolleita olisi 600 ja loukkaantuneita 2 000.

Yksin Hamas-terroristien iskussa musiikkifestivaaleille kerrotaan kuolleen yli 200 ihmistä, joukossa myös ulkomaalaisia turisteja.

Israelin viranomaiset ovat myös tunnistaneet 44 sotilasta ja 30 turvallisuuspalvelun jäsentä, jotka kuolivat sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi Israeliin varhain lauantaina.

Kuolleet turvallisuuspalvelun jäsenet olivat poliiseja ja rajaviranomaisia sekä Israelin kansallisen terrorisminvastaisen yksikön Yamamin jäseniä.

Ainakin 313 palestiinalaista on kuollut ja 1 990 haavoittunut viimeisen 24 tunnin aikana, Gazan terveysministeriö sanoi CNN:n mukaan.

The number of murdered has risen to 600, wounded to 2,000, and abducted 100. This far exceeds the worst day of the Yom Kippur war (317 killed on Oct. 7, 1973), making it the blackest single day in the history of Israel. As in 1973, the political reckoning will change Israel. pic.twitter.com/N5WkJizwkq

— Martin Kramer (@Martin_Kramer) October 8, 2023