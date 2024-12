Israelin joukot etenivät Damaskoksen lähelle

Israelin asevoimien sotilaat etenivät sunnuntaina YK:n valvomalle puskurivyöhykkeelle Syyrian rajalla ja ottivat haltuunsa Golanin kukkuloiden itäosat. Israel on miehittänyt noin kahta kolmasosaa kukkuloista jo lähes 60 vuoden ajan.

Taustalla oli Israelin huoli Syyrian hallinnon romahduksesta. Maan sotilaskoneet ovat tehneet viime päivinä useita ilmaiskuja maasta paenneen diktaattori Bashar al-Assadin asevarikkoja, ilmapuolustusjärjestelmiä, tutkimuslaitoksia ja epäiltyjä kemiallisten aseiden varastoja vastaan.

Telegraph-lehden haastattelemien syyrialaisten ja muiden turvallisuuslähteiden mukaan Israelin joukot olisivat edenneet tiistaina jo lähelle pääkaupunki Damaskosta.

Israelin sotilaita havaittiin Qatanan kaupungissa, joka sijaitsee 21 kilometrin päässä Syyrian pääkaupungin keskustasta ja noin 9,5 kilometrin päässä Golanin kukkuloiden demilitarisoidusta vyöhykkeestä.

Israelin ulkoministeri Gideon Sa’arin mukaan sotilasoperaation tavoitteena on varmistaa, ettei kemiallisia aseita päädy ääriliikkeiden käsiin. Damaskoksen lähellä sijaitsevassa Mazzehin lentotukikohdassa tuhottiin ilmaiskuilla lentokoneita ja helikoptereita. Israelin koneet ovat moukaroineet myös Välimeren rannikolla sijaitsevan Latakian ympärillä olevia ilmapuolustuskohteita.

Israelin joukot eivät olleet tunkeutuneet Syyrian puolelle Golanin kukkuloita 50 vuoteen. Puskurivyöhykkeestä sovittiin vuonna 1974. Israelin hallitus on vakuuttanut, että kyseessä on väliaikainen turvatoimi.

