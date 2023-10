Israelin ”hävittäjäisku” on pelistä, Hamas ei tässä saavu ”liitovarjoilla” – väärennöksillä jättiyleisö

Israelin ja Gazan tilanteesta liikkuu paljon paikallaolijoiden kuvaamaa videomateriaalia, mutta myös runsaasti vanhaa kuvamateriaalia, tekaistua ”tietoa” sekä propagandaa, johon myös media on osin haksahtanut.

BBC:n faktantarkistaja Shayan Sardarizadeh esittelee esimerkkejä disinformaatiosta X-viestialustalla.

Hän nostaa esiin muun muassa TikTokissa eilen illalla jaetun ja jo yli 1,7 miljoonaa katselukertaa saaneen videon, jonka väitetään olevan Israelin hävittäjien tekemästä vastaiskusta Gazaan. Videon on sittemmin edelleen jakanut myös muun muassa brittiläisen Britain First -oikeistopuolueen johtaja Paul Golding.

– Tällä videolla ei todellakaan ”sada helvetintuli” Gazaan. Tämä on videopelistä Arma 3, sanoo Sardarizadeh.

Arma 3 -pelistä on niin ikään peräisin videopätkä, jota on levitetty ”Hamas-militanttien ilmaiskuna”.

Ainakin kahden videon (alla) uskotellaan näyttävän Hamasin hyökkääjien laskeutuvan liitovarjoilla Israeliin, mutta molemmat videoklipit on alun perin kuvattu Egyptissä.

– Tämä video, jolla on 600 000 näyttökertaa, ei näytä Hamas-militanttien tulevan laskuvarjoilla Israeliin. Se on kuvattu Egyptissä ja jaettu TikTokiin syyskuussa.

Toisella näistä feikkivideoista on Sardarizadehin mukaan jo 900 000 katselukertaa.

Video, joka väittää näyttävän Gazan tulessa Israelin iskettyä Hamasia vastaan viikonloppuna, on saanut ainakin 240 000 katselukertaa.

– Nämä ovat kaikki vanhoja leikkeitä ilotulituksista ja [jalkapalloseura] CR Belouizdadin kannattajien juhlista voitettuaan Algerian jalkapallon mestaruuden.

Yksi viraaliksi levinnyt video on väitetysti jalkapallotähti Christian Ronaldosta ”heiluttelemassa Palestiinan lippua” jalkapallokentällä. Kyse on Sardarizadehin mukaan oikeasti marokkolaisesta pelaajasta ja video on vuoden 2022 maailmancupista.

Todellisuudessa videoilla voi olla katselukertoja huomattavasti mainittuja lukuja enemmän, sillä videoita jaetaan eri sosiaalisen median kanavissa ja useaan kertaan.

