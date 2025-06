Israelin asevoimilta varoitus kansalaisille

Israelin puolustusvoimat ei usko Israelin ja Iranin konfliktin olevan loppusuoralla, vaan varoittaa kansalaisia uusista mahdollisista iskuista, kertoo BBC. Ohjus- ja drooni-iskuja on nähty maiden välillä nyt kolmena peräkkäisenä yönä.

Israelin puolustusvoimat kertoo lähettäneensä persian kielisiä varoituksia ja käskyjä evakuoitua alueilta lähellä Teherania. Evakuointikehotukset on lähetetty alueille, joilla on strategisesti merkittäviä kohteita. Israel on kertonut aikomuksestaan ottaa kohteekseen Iranin ydinohjelman kehittämistä tukevia paikkoja.

Israel on syyttänyt Irania siviileihin kohdistuneista hyökkäyksistä sen jälkeen, kun viime yön iskuissa ainakin 10 ihmistä kuoli ohjusten osuttua asuintaloihin. Pelastustyöntekijät tekevät parhaillaan töitä löytääkseen mahdollisia eloonjääneitä raunioiden keskeltä.

Tulipalot Israelin viimeöisen iskun jälkeen Teheranin läheisellä Sahranin öljyjalostamolla on saatu hallintaan. Jalostamon toiminta on saatu jatkumaan normaalisti, artikkelissa kerrotaan.

Deutsche Welle uutisoi Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin sanoneen, että iskut öljyvarastoille näyttäytyvät Israelin haluna laajentaa konfliktia Iranin rajojen ulkopuolelle. Hän kommentoi myös Israelin iskuja ydinvoimalaitoksille.

– He ylittivät uuden punaisen viivan, hän totesi.

– Tämä osoittaa, että Israel ei halua neuvotella eikä etsi diplomaattista ratkaisua, hän jatkoi viitaten neuvotteluihin maan ydinohjelmasta.

Israelin Britannian suurlähettiläs Tzipi Hotovely puolestaan kommentoi neuvotteluja BBC:llä.

– Näimme että Iranilla ei ollut aikomustakaan löytää diplomaattista ratkaisua tilanteeseen.

– He ovat jatkaneet toimintaansa viimeisen 20 vuoden ajan. Eurooppalaisten pitäisi olla kiitollisia Israelille siitä mitä maamme tekee, hän jatkaa.