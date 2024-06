Israel tutkii Hornetista tuttua tykkiä droonien torjuntaan

Defense Newsin mukaan Israelin puolustusvoimat tutkii M61 Vulcan -tykin soveltuvuutta asennettaviksi miehistönkuljetusajoneuvojen päälle droonien torjuntaa varten.

Suomessa sama tykki tunnetaan Boeing F/A-18 Hornetin aseena.

Israelilainen Alma Research and Education Center on hiljattain arvioinut, että Hizbollahilla on yli 2 500 miehittämätöntä lentolaitetta eri tarkoituksia varten aina tiedustelusta rynnäköintiin. Droonihyökkäykset Etelä-Libanonista Israeliin kasvoivat seitsemästä helmikuussa 24:ään yhdessä kuukaudessa.

Israelin puolustusvoimat asetti droonien tunnistusjärjestelmiä pitkin pohjoisrajaansa lisätäkseen torjuntansa vasteaikaa ja tarkkuutta. Puolustusvoimien Pohjoinen esikunta perusti myös oman yksikön droonien torjuntaan. Silti Hizbollah on pystynyt iskemään hyökkäysdroonilla Israelin sotilaskohteeseen vielä toukokuussakin.

General Dynamicsin valmistama M61 on sähköisesti laukaistava, kuusiputkinen, Gatling-tyyppinen tykki, jonka tulinopeus on 6 000 laukausta minuutissa. Sitä on käytetty hävittäjien tykkiaseistuksena jo vuosikymmeniä; Israelissa se on kuulunut ilmavoimien F-4-, F-15- ja F-16-hävittäjien aseistukseen jo vuodesta 1975 lähtien. Israelin maavoimilla oli tykistä vuoteen 2006 asti käytössä oma versio M113 -miehistönkuljetusvaunujen päällä.

Puolustusvoimien tiedottajan Defense Newsille antaman tiedon mukaan M61 ei ole tällä hetkellä asevoimien käytössä, mutta sen käyttöä tutkitaan muiden ratkaisujen ohella puolustusteollisuuden testeissä. Hänen mukaansa useita toimenpiteitä on joko operatiivisessa testauksessa tai tutkimus- ja kehitysvaiheessa sekä sovitettavina operatiiviseen toimintaan. Puolustusvoimien nykykäytössä olevat tuotteet droonien torjuntaan ovat joko Rafael Advanced Defense Systemsin tai Israel Aerospace Industriesin valmistamia.