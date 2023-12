Israel taistelee strategisesti tärkeästä kohteesta – uusi ongelma on kuitenkin jo käsillä

Israelin joukot taistelevat nyt talo talolta Khan Younisissa pyrkiessään ottamaan Gazan kaistan eteläosassa sijaitsevan kaupungin hallintaansa.

Khan Younisia pidetään Hamasin tärkeimpänä vielä jäljellä olevana komentokeskuksena Gazassa ja myös Hamas-johtaja, lokakuun 7. päivän iskun pääarkkitehtina pidetyn Yahya Sinwarin uskotaan piilottelevan siellä.

The Wall Street Journalin mukaan eteneminen Khan Younisiin lisää jännitettä Yhdysvaltojen ja Israelin välillä ja maat ovat ajautuneet törmäyskurssille. Presidentti Joe Bidenin hallinto on vaatinut Israelia minimoimaan siviiliuhrit ja siirtymään rajatumpiin toimiin Hamasin kaatamiseksi vallasta.

Khan Younisissa on normaaliaikana 400000 asukasta, mutta väkimäärä on lähes kaksinkertaistunut asukkaiden paettua sinne Gazan kaupungista. Taisteluja käydään täyteen ahdetuissa naapurustoissa. Hamasin alainen Gazan terveysviranomainen on ilmoittanut uhriluvun nousseen 16000:een, luvussa ei erotella siviileitä ja sotilaita.

Israel pyrkii saamaan kaupungin hallintaansa, jotta loput Hamasin taistelijat saataisiin piiritettyä ja terroristijärjestö olisi mahdollista suistaa vallasta. Samalla sen pitäisi päättää jatkaako se perinteisen tyylin sotaa, joka on heikentänyt Hamasin taisteluvoimaa, mutta aiheuttanut paljon siviiliuhreja, vai vaihtaako se painopistettä erikoisoperaatioihin, joita kohdistettaisiin Hamasin jäljellä oleviin soluihin.

Jälkimmäinen vaihtoehto voisi johtaa jopa vuosia kestävään taisteluun ja Israelin joukkojen pitkälliseen oleskeluun Gazassa, mikä taas voisi aiheuttaa arvostelua miehittämisestä.

Yhdysvallat katsoo, että konfliktin pitäisi nyt päättyä viikoissa, ei kuukausissa. Israel ei anna takeita koska operaatio loppuu, vaan pitää kiinni tavoitteistaan hävittää Hamas Gazasta.

WSJ toteaa, että kyse Yhdysvalloissa on myös sisäpolitiikasta. Ensi vuoden presidentinvaalien lähestyessä Israelin aktiivinen tukeminen laskee Bidenin suosiota vasemmalle kallellaan olevissa demokraateissa.

Toistaiseksi Yhdysvallat on toivonut, että painokkaat vaateet Israelille riittävät, eikä esimerkiksi USA:n tukea ole asetettu ehdolliseksi.

Kärsivällisyys saattaa kuitenkin olla vähissä Israelin valitseman taktiikan suhteen. Viimeksi Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin vaati lauantaina Israelia välttämään siviiliuhreja, luopumaan ”vastuuttomasta retoriikasta” ja lisäämään mittavasti humanitaarisen avun pääsyä Gazan kaistalle.

– Me taistelemme toinen käsi sidottuna selän taakse, koska meidän odotetaan huolehtivan Gazan väestöstä, sanoi puolestaan Israelin kansallisen turvallisuusneuvoston entinen johtaja Giora Eiland, joka on torjunut vaatimukset asuinalueiden massaevakuoinneista.

Jotain myönnytyksiä Washingtonille on kuitenkin tehty. Väliaikaisen tulitauon päätyttyä Israel on sallinut humanitäärisen avun virtaamisen Gazaan. Israel on myös jakanut Gazan satoihin numeroituihin lohkoihin ja tiedottaa nykyään asukkaille päivittäin, missä lohkossa on vaarallista oleskella.

WSJ:n mukaan seuraava ongelma on kuitenkin jo käsillä. Tuhansittain ihmisiä on siirtymässä Gazan eteläisimpään Rafahin kaupunkiin, jossa väkeä jo nyt nukkuu kaduilla ja ruoasta sekä vedestä on pulaa.

Israel ei ole kertonut, etenevätkö taistelut Rafahiin Khan Younisin jälkeen. Se olisi siviilinäkökulmasta vieläkin vaikeampi kohde, sillä Rafahissa on satoja tuhansia palestiinalaisia armeijan ja Egyptin rajan puristuksessa. Yhdysvallat on ilmoittanut, että Israelin ei tule ajaa gazalaisia alueensa rajojen ulkopuolelle.

Israelin puolustusministerin Yoav Gallantin mukaan häneltä on kysytty, onko Israelilla vielä laillinen peruste jatkaa taistelemista.

– Siihen minulla on vastaus: meillä ei ole legitimiteettiä lopettaa. Meillä on yksi laillinen tehtävä: voittaa Hamas ja eliminoida heidät, tuhota heidän vaikutusvaltansa ja sotilaallinen kapasiteettinsa ja tuoda panttivangit kotiin, Gallant sanoo.