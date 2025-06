Israel näyttää Greta Thunbergille järkyttävän elokuvan Hamasin hyökkäyksestä

Israelin asevoimat aikoo näyttää ruotsalaisaktivisti Greta Thunbergille ja muille Gazaan pyrkineille aktivisteille elokuvan terroristijärjestö Hamasin hirmuteoista, kertoo The Times of Israel.

Thunberg ja 11 muuta aktivistia pyrkivät Gazaan Madleen-avustuslaivallaan. Tempaus oli osa Freedom Flotilla Coalition -avustusjärjestön kampanjaa, jolla yritetään murtaa Gazan saarto ja toimittaa alueelle humanitaarista apua. Israelin asevoimat otti varhain tänään aluksen kiinni ja vie aktivistit Israeliin.

Aktivisteille näytetään Israelin asevoimien tuottama dokumenttielokuva Bearing Witness to the October 7th Massacre.

Äärimmäistä väkivaltaa sisältävässä 47-minuuttisessa elokuvassa on tallenteita Hamasin 7. lokakuuta tekemästä terrorihyökkäyksestä Israeliin. Elokuvassa on muun muassa Hamasin militanttien vartalokameroiden tallentamia videoita, joissa tapetaan siviilejä ja häpäistään ruumiita.

Elokuvaa on esitetty vain suljetuissa tilaisuuksissa poliitikoille, toimittajille ja diplomaateille sen järkyttävän sisällön vuoksi.

Israelin puolustusministeri Israel Katz on ryöpyttänyt kovin sanoin Thunbergia ja muita aktivisteja. Hän haukkuu ruotsalaisaktivistia juutalaisvastaiseksi Hamasin tukijaksi.

– On sopivaa, että antisemiitti Greta ja hänen Hamasia tukevat ystävänsä näkevät tarkalleen sen, millaista terroristijärjestö Hamasia he tukevat, kenen puolesta he toimivat, ja millaisia hirvittäviä tekoja he ovat tehneet naisille, vanhuksille ja lapsille, ja ketä vastaan Israel puolustautuu, puolustusministeri kommentoi.

Good morning to all our followers 🇮🇱☀️

In case you missed it:

🥪 The ‘selfie yacht’ is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are safe and were provided with sandwiches and water, and are expected to return to their home countries.

🤏 The tiny amount of… pic.twitter.com/Gfn9I3ZI2l

— Israel ישראל (@Israel) June 9, 2025