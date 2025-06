Israel kertoo torjuneensa Iranin droonihyökkäyksen

Israel on keventänyt suojautumismääräyksiään väestölle, sillä puolustusvoimien mukaan Iranin droonihyökkäys ”on hallinnassa”. Asiasta kertoo muun muassa Times of Israel.

Iran ampui yli sata lennokkia Israeliin vastauksena Israelin massiiviseen ilmahyökkäykseen Iranin ydinlaitoksia sekä sotilasjohtajia vastaan, mutta Israelin kerrotaan ampuneen vähintään suurimman osan lennokeista jo alas.

Yksikään drone ei tietojen mukaan ole toistaiseksi saavuttanut Israelin ilmatilaa.

Israel tunnetaan myös tehokkaasta Iron Dome eli Rautakupoli-ilmapuolustusjärjestelmästään.

Myös Jordanian ilmavoimat ampui alas ohjuksia ja drooneja omassa ilmatilassaan, valtiollinen uutistoimisto kertoi The Wall Street Journalin mukaan. Uutistoimiston mukaan lennokkeja ammuttiin alas, sillä niitä olisi todennäköisesti osunut Jordanian maaperälle, mikä olisi aiheuttanut uhan siviileille.

The Israeli Air Force says it is continuing to operate in the skies of the Middle East to shoot down drones launched at Israel from Iran.

The IDF issues footage showing fighter jets taking off to shoot down the drones.

Earlier, the IDF said it had "control over the situation"… pic.twitter.com/UlZsqOkzCm

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025