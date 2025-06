Israel kertoo iskeneensä kuudelle Iranin lentokentälle

Israel on jatkanut iskujaan Iraniin maanantaina. Israelin asevoimat kertoo iskeneensä kuudelle lentokentälle läntisessä, itäisessä ja keskisessä Iranissa. Israelin mukaan se on tuhonnut kaikkiaan 15 hävittäjää ja helikopteria.

– Iskut vahingoittivat kiitoteitä, maanalaisia bunkkereita, ilmatankkauskonetta sekä Iranin hallinnolle kuuluvia F-14, F-5-koneita ja AH-1-taisteluhelikopteria, asevoimat tiedotti.

Israel sanoi iskeneensä viime yön aikana noin 20 hävittäjällä tiedustelutietoa hyödyntäen kohteisiin Kermanshahissa, Hamedanissa ja Teheranissa. Kohteina olivat ohjusvarasto- ja laukaisuinfrastruktuuri, tutka- ja satelliittijärjestelmät sekä ilmatorjuntaohjusten laukaisujärjestelmä Teheranin lähellä.

Hetki sitten Israelin asevoimat kertoi Iranin laukaisseen ohjuksia kohtia Israelia, väestöä on kehotettu hakeutumaan suojaan. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

CNN:n mukaan merkittävä osa Iranin ballistisista ohjuksista saattaa olla raunioiden alla ja käyttökelvottomia Israelin 10 päivää kestäneiden iskujen jäljiltä.

Israelin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Tzachi Hanegbi sanoi sunnuntaina, että Iranilla on ollut 2500 ballistista ohjusta konfliktin alkaessa, joista reilut 500 on ammuttu Israeliin. Jopa 800 saattaa olla hautautuneina tunneleihin, joita Israel on tuhonnut ilmaiskuilla.

Iranin ydinlaitosten tilanteesta läntiset sotilaslähteet arvioivat CNN:lle, että on vielä aikaista sanoa tarkasti, kuinka laajaa tuhoa Yhdysvaltain iskut kolmeen kohteeseen saivat aikaan.

Kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n mukaan ei ole tietoa, missä Iran säilyttää 400 kiloaan 60-prosenttisesti rikastettua uraania.