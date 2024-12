Israel iski Syyrian kemiallisiin asetehtaisiin

Israel on tehnyt iskuja Syyriassa oleviin epäiltyihin kemiallisten aseiden tehtaisiin. Lisäksi iskuja on tehty paikkoihin, joissa epäillään olevan pitkän kantaman raketteja. Israel on tehnyt iskut estääkseen niiden joutumisen vihamielisten toimijoiden haltuun, uutisoivat kansainväliset mediat.

– Meitä kiinnostaa Israelin ja maan kansalaisten turvallisuus. Siksi hyökkäsimme strategisia asejärjestelmiä, kuten esimerkiksi jäljellä olevia kemiallisia aseita ja pitkän kantaman ohjuksia ja raketteja vastaan, jotta ne eivät joutuisi ääriainesten käsiin, sanoi Israelin ulkoministeri Gideon Saar maanantaina.

Syyriassa kapinallisjoukot saapuivat sunnuntaina pääkaupunki Damaskokseen ja maan pitkäaikainen presidentti Bashar al-Assad joutui pakenemaan maasta.

Puolustusministeri Israel Katz sanoi maanantaina, että maan armeija jatkaa maaston valtaamista Syyrian sisällä sen jälkeen, kun panssarivaunut ja jalkaväki siirtyivät aiemmin demilitarisoidulle puskurivyöhykkeelle.

Katzin mukaan Israelin joukot luovat ”turva-alueen” vanhan puskurivyöhykkeen ulkopuolelle, joka olisi puhdistettu ”raskaista strategisista aseista ja terroristi-infrastruktuurista”.

Laajaa osaa Israelin ja Syyrian rajasta on säännelty vuoden 1974 aseleposopimuksella. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vieraili raja-alueella sunnuntaina. Hän totesi, että sopimus on kaatunut Syyrian armeijan yksiköiden hylättyä asemansa, ja Israelin joukkojen otettua ne haltuunsa varmistaakseen, ettei vihamielisiä joukkoja kasaantuisi Israelin rajan viereen.

Israel on tehnyt satoja ilmaiskuja Syyriassa viime vuosina. Ne ovat kohdistuneet ensisijaisesti paikkoihin, joiden on tunnistettu olevan yhteydessä Iraniin ja Libanonin äärijärjestö Hizbollahiin. Molemmat olivat al-Assadin tärkeimpiä liittolaisia.

Al-Assadin hallinnon kaatumisen pelätään johtavan epävakauden lisääntymiseen alueella.

Myös Yhdysvallat on tehnyt kymmeniä iskuja äärijärjestö Isisin kohteita vastaan ​​Syyriassa. Turkin tukemat syyrialaiset taistelijat ovat puolestaan taistelleet kurdijoukkoja vastaan ​​maan pohjoisosassa.