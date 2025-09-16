Israel aloitti uuden hyökkäyksen, tiedustelulta varoitus

Israelin puolustusvoimat IDF aloitti tiistain vastaisena yönä maahyökkäyksen Gazaan ja kehotti kaupungin asukkaita evakuoitumaan turvaan.

– Gazan kaupunki on vaarallinen taistelualue, ja alueella pysyminen asettaa teidät vaaraan, kirjoitti IDF:n tiedottaja Avichay Adraee X-palvelussa.

IDF:n mukaan Gazan noin miljoonasta asukkaasta noin 300 000 on siirtynyt pois kaupungista.

Israelin joukkojen on kerrottu etenevän kohti kaupungin keskustaa.

Israelin YK-suurlähettiläs Daniel Meron on uutiskanava CNN:n mukaan perustellut operaatiota terroristijärjestö Hamasin kukistamisella.

– Etenemme eliminoidaksemme Hamasin sotilaalliset kyvyt, lopettaaksemme Hamasin vallan Gazassa, estääksemme tulevat iskut Israeliin, turvataksemme 48 israelilaisen panttivangin vapauttamisen ja muokataksemme Gazan tulevaa hallintoa ja turvallisuustilannetta. Nämä ovat tavoitteet, suurlähettiläs kertoi.

IDF:n arvion mukaan Gazan kaupungissa on jopa 3 000 Hamas-taistelijaa

Amerikkalaisen uutissivusto Axios kertoo virkamieslähteisiin viitaten, että Israelin tavoitteena on Gazan miehittäminen. Lähteiden mukaan Israelin ylimmät turvallisuus- ja tiedustelujohtajat neuvoivat pääministeri Benjamin Netanjahua olemaan aloittamatta operaatiota. Heidän mukaansa operaatio voi vaarantaa Gazassa yhä pidätettyjen israelilaisten panttivankien hengen, johtaa raskaisiin Israelin puolustusvoimien tappioihin ja epäonnistumiseen Hamasin hajottamisessa.

Varoituksista huolimatta maahyökkäys alkoi muutamia tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio oli tavannut Netanjahun ja hänen hallituksensa jäseniä.

– Meidän täytyy muistaa, keitä vastaan olemme tekemisissä – kyseessä on ryhmä, joka on omistanut elämänsä väkivallalle ja barbarialle, Rubio kuvaili Hamasia tapaamisen tiedotustilaisuudessa.

– Vaikka toivoisimme rauhanomaista ja diplomaattista ratkaisua, ja jatkamme sen etsimistä, meidän on varauduttava siihen mahdollisuuteen, että sitä ei tule, hän jatkoi.

Virkamieslähteiden mukaan Rubio vakuutti Netanjahulle, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto tukee maahyökkäystä, mutta se toivoo operaation toteutuvan nopeasti ja päättyvän mahdollisimman pian, kertoo Axios.

– Rubio ei painanut jarrua maahyökkäyksen suhteen, korkea-arvoinen virkamies kertoo.