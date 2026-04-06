”Jatkamme heidän metsästämistään” – Israel surmasi tiedustelupäällikön

”Iranin islamilaisen vallankumouskaarti IRGC:n tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Majid Khademi, murhattiin maanantaiaamuna”, kaartin lausunnon mukaan. Tapahtuneesta uutisoi The Times of Israel.
IRGC kuvaili häntä ”erittäin arvostetuksi komentajaksi”, joka oli omistanut ”lähes puoli vuosisataa uskollista ja rohkeaa palvelusta vallankumoukselle”.
Israel on kohdistanut iskuja kymmeniin IRGC:n, Iranin armeijan ja Basij-puolisotilaallisen ryhmän korkeisiin virkamiehiin helmikuun lopusta lähtien.
Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi Khademin olleen yksi niistä, jotka ovat ”suoraan vastuussa israelilaisten siviilien kuolemista ”ja yksi IRGC:n kolmesta korkeimmasta henkilöstä”.
– Iranin johtajat elävät vainon tunteen kanssa. Jatkamme heidän metsästämistään yksi kerrallaan, Katz sanoi.
Hän lisäsi, että Israelin iskut olivat vahingoittaneet vakavasti Iranin teräsinfrastruktuuria ja petrokemianteollisuutta.
– Ja tänään ja joka päivä niitä on tulossa lisää, Katz lupasi.