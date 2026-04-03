Isoja muutoksia Donald Trumpin hallinnossa

Iranin sodan käynnistäminen on heikentänyt Trumpin kannatusta ja muuttanut hänen henkilöstölinjaansa.
Valkoinen talo. LEHTIKUVA / AMANDA ANDRADE-RHOADES
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnossa on käynnissä laaja henkilöstöliikehdintä, kertoo The Atlantic-lehti.

Oikeusministeri Pam Bondi erotettiin tehtävästään torstaina sen jälkeen, kun sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem erotettiin tehtävästään viime kuussa. Lisäksi puolustusministeri Pete Hegseth on erottanut maavoimien esikuntapäällikön, kenraali Randy Georgen.

Bondin osalta presidentin kerrotaan pitäneen häntä heikkona oikeusministerinä, joka ei onnistunut riittävästi ajamaan syytteitä Trumpin poliittisia vastustajia vastaan.

Kohu Jeffrey Epsteiniin liittyvistä asiakirjoista lisäsi painetta. Bondi väitti asiakaslistan olevan “pöydällään”, mutta listaa ei ollut eikä julkaistu aineisto sisältänyt uusia paljastuksia.

– Kukaan voi onnistua tässä työssä, toteaa Valkoiselle talolle läheinen lähde.

– Mitä ihmettä – voittoja ei tule eikä mediassa pärjätä, toinen lähde kuvailee ilmapiiriä.

Valkoisessa talossa arvioidaan parhaillaan, ketkä muut voivat joutua lähtemään. Keskusteluja käydään ainakin FBI:n johtaja Kash Patelin, maavoimaministeri Daniel Driscollin ja työministeri Lori Chavez-DeRemerin osalta.

Trump on aiemmin pidättäytynyt erottamasta korkeita virkamiehiä, mutta linja on muuttunut hänen kannatuksensa heikennyttyä Iranin sodan aloittamisen myötä. Aiempi epävirallinen periaate välttää erottamisia ei enää ohjaa päätöksentekoa, ja Valkoisessa talossa varaudutaan lisämuutoksiin.

Valkoisen talon mukaan Trump ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä uusista erottamisista, mutta hallinnon sisällä pidetään todennäköisenä, että muutokset jatkuvat lähiaikoina.

