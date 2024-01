Iskut kutsuntatoimistoihin kiihtyneet Venäjällä

Iskut armeijan kutsuntatoimistoihin ovat lisääntyneet Venäjällä, kertoo Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

Iskujen määrät ovat kaksinkertaistuneet viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Raportissa arvioidaan, että hyökkäysten lisääntyminen liittyy todennäköisesti tyytymättömyyden kasvuun Venäjän sotatoimia kohtaan erityisesti niiden keskuudessa, jotka voisivat joutua rintamalle mahdollisen uuden liikekannallepanon yhteydessä.

Venäjän ulkomaantiedustelupalvelun johtaja Sergei Naryshkin on syyttänyt iskuista vastuussa olevia toimimisesta länsimaisten viranomaisten käskystä.

Iskujen tekijöille on luettu syytteitä terrorismista ja maanpetoksesta.

Iskuista kutsuntatoimistoihin on raportoitu aiemminkin. Viime vuoden elokuussa videolle tallentui tilanne, jossa mies heittää kaksi polttopulloa kutsuntatoimiston sisäänkäynnille Pietarissa.

