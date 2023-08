Mies heittää kaksi Molotovin cocktailia Venäjän armeijan rakennukseen videolla

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jolla mies heittää kaksi polttopulloa eli Molotovin coctailia Venäjän asevoimien kutsuntatoimiston sisäänkäynnille Pietarissa keskellä päivää. Rakennus sijaitsee Tsaikovski-kadulla kaupungin keskustassa.

Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Tallenteella on nähtävillä, kuinka mies lähestyy kadulla rakennuksen ovea ja heittää Molotovin cocktailin sen ovea päin. Tämän jälkeen mies poistuu paikalta. Koska tallenteen perusteella ensimmäinen polttopulloisku ei saanut toivottua vahinkoa aikaan, mies tulee takaisin ja heittää toisen polttopullon samaan oveen. Toisen iskun jälkeen rakennuksen ovella syttyy tulipalo.

Mies ei kohtaa videon perusteella vastarintaa toimilleen. Sen sijaan kadulle on kerääntynyt ihmisiä seuraamaan hänen toimintaansa.

Videon tarkka kuvausaika ja cocktailin heittäjän henkilöllisyys eivät ole tiedossa.

Russia: A man threw 2 molotov cocktails at the entrance of the military conscription office in broad daylight on Tchaikovsky Street in downtown Saint Petersburg. pic.twitter.com/CwLcLmvKLT

— Igor Sushko (@igorsushko) August 1, 2023