Ensimmäinen kuva julki Krimin tuhoista: Venäjän sotalaiva näyttää palaneen pahasti

Ensimmäinen selkeä ja päivänvalossa otettu kuva Sevastopolin telakalta todistaa Venäjän Roputsha-luokan maihinnousualus Minskin kärsineen ilmeisen vakavia vahinkoja Ukrainan öisessä iskussa.

Aluksen kansirakenteissa on alta löytyvän kuvan perusteella runsaasti vaurioita ja se näyttää palaneen pahasti.

Ukraina iski yöllä Sevastopolin telakalle. Iskussa käytettiin tiettävästi ukrainalaishävittäjien laukaisemia risteilyohjuksia. Venäjä on väittänyt, että hyökkäyksessä olisi käytetty myös miehittämättömiä pommiveneitä. Tästä ei kuitenkaan ole vahvistettua tietoa.

Ukraina on tehnyt viime aikoina useita iskuja Krimin ilmapuolustuksia vastaan. Niiden on arvioitu avanneen tien telakkaan kohdistuneelle ohjushyökkäykselle.

Avoimista lähteistä saatavilla olevat tiedot ja venäläisuutisointi viittasivat jo aiemmin siihen, että isku vaurioitti Minskiä ja samalla telakalla huollossa ollutta päivitettyä Kilo-luokan sukellusvene Donin Rostovia. Molempien alusten on kerrottu syttyneen tuleen iskuissa.

Venäjän puolustusministeriö ei ollut vielä keskiviikkona iltapäivällä tiedottanut tarkemmin iskun saldosta. Ministeriö on kuitenkin jo vahvistanut ”kahden korjauksessa olleen aluksen” vaurioituneen. Iskun on uutisoitu vaatineen useita ihmishenkiä. Kymmeniä on lisäksi loukkaantunut.

Sukellusveneen vahinkojen laajuudesta ei ole toistaiseksi tietoa. Mikäli alus on vaurioitunut vakavasti, on kyse kuitenkin suuresta menetyksestä Venäjän laivastolle.

#Ukraine: The Pr. 775 "Minsk" landing ship, which was hit during the attack on the Sevastopol Shipyard, suffered serious damage on the superstructure. The aftermath of a heavy fire is also visible.

Given the ship's age and level of damage – it is likely beyond economic repair. pic.twitter.com/XbTKn7dTqI

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 13, 2023