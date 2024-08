Isku videolla: Israel tuhosi aseistautuneet terroristit

Israelin puolustusvoimat ovat jakaneet sosiaalisessa mediossa videon, jolla armeijan joukot tuhoavat aseistautuneen terroristisolun Rafahissa.

Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Tallenteen perusteella yksikään terroristeista ei selvinnyt iskusta.

Lisäksi Israelin sotilaat eliminoivat noin sata terroristia ja paikansi heidän asevarastojensa ja piilopaikkojensa sijainteja.

🔴WATCH: IDF strike eliminates an armed terrorist cell in Rafah.

Additionally, IDF soldiers eliminated approx. 100 terrorists and located weapons and hideout pits during ongoing, precise operations in the area. pic.twitter.com/vRjWBlALcN

— Israel Defense Forces (@IDF) August 13, 2024