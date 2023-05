Isku Venäjälle oli valtava nöyryytys Vladimir Putinille – muutos voi näkyä rintamalla

Venäjän Belgorodin alueelle toteutettu operaatio, jonka takana oli tiettävästi kaksi Ukrainan puolella taistelevaa venäläisryhmää – Vapaan Venäjän legioona ja RDK-vapaaehtoisjoukko, paljasti tutkija Peter Dickinsonin mukaan Venäjän puolustuksen heikkouden ja osoitti Ukrainan soveltavan nyt Venäjän omaa hybridisodan pelikirjaa Vladimir Putinin hallintoa vastaan.

– Vaikka Belgorodin hyökkäys on epäilemättä kohottanut ukrainalaisia mielialoja ja ajanut Venäjän pieneen paniikkiin, kyseessä ei ollut pelkästään esimerkki Ukrainan maailmanluokan trollaustaidoista. Hyökkäyksellä on hyvin todellisia seurauksia Venäjän kansalliselle turvallisuudelle, ja se on valtava henkilökohtainen nöyryytys Putinille, joka on ylpeä vahvan miehen imagostaan, Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Dickinson toteaa.

– Mikä sellainen vahva johtaja on, joka ei pysty turvaamaan edes oman valtakuntansa rajoja, hän kysyy.

Komentajien painajainen

Tapahtuneen seurauksena Venäjä katsonee Dickinsonin mukaan välttämättömäksi vahvistaa Ukrainan-vastaisen rajansa puolustusta. Sitä varten Kremlin olisi löydettävä lisää sotilaita ja asejärjestelmiä, mikä ei ole helppo tehtävä, kun suuri osa miehistä ja kalustosta on jo sidottuina Ukrainaan.

– Tämä huonosti valmistautunut, pahoin lyöty ja yhä demoralisoituneempi venäläinen hyökkäysjoukko valmistautuu parhaillaan kohtaamaan Ukrainan suuren vastahyökkäyksen, jota on valmisteltu viimeisen puolen vuoden ajan, hän sanoo.

– Kymmenet tuhannet tuoreet ukrainalaiset sotilaat ovat saaneet koulutusta Nato-maissa, ja Ukrainalle on toimitettu laaja kirjo uutta kalustoa, kuten nykyaikaisia taistelupanssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja ja pitkän kantaman risteilyohjuksia, hän toteaa.

Sotilasjohdon kannalta joukkojen vetäminen pois rintamalta on erittäin vaikea päätös nykyisessä kriittisessä hetkessä.

– Juuri niin saattaa kuitenkin nyt tapahtua, Peter Dickinson sanoo.

Ukrainalaista oveluutta

Kun Ukraina jatkaa vastahyökkäyksensä pohjustamista, on Dickinsonin mukaan hyvinkin mahdollista, että Belgorodin kaltaisia operaatioita nähdään lisää. Tavoitteena olisi sekä syventää Kremlin kokemaa nöyryytystä ja samalla pakottaa Venäjä vetämään joukkojaan Ukrainasta omien rajojensa turvaksi.

– Ukrainan läntiset kumppanit arvatenkin paheksuisivat yrityksiä tunkeutua syvälle Venäjän sisälle tai perustaa sillanpääasemia Venäjän alueelle, mutta uusia epävakauttavia rajahyökkäyksiä tuskin kuitenkaan vastustettaisiin kovin paljon, tutkija sanoo.

Belgorodin operaatiota voidaan hänen mielestään pitää symbolisesti merkittävänä episodina Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa.

– Viimeisten viidentoista kuukauden ajan Venäjä on hyökännyt Ukrainaan olettaen, ettei Ukraina koskaan uskaltaisi iskeä takaisin Venäjän sisällä. Tämä itsevarmuus on nyt kokenut hyvin julkisen kolauksen, mikä aiheuttaa Kremlille vakavia huolia turvallisuudesta, hän toteaa.

– Venäjän rajojen jättäminen pitkälti puolustuskyvyttömiksi ei ole enää vaihtoehto, mutta puolustuksen vahvistaminen heikentää väistämättä Putinin armeijaa Ukrainassa. Ukrainan komentajat ovat kenties jälleen kerran ovelampia kuin venäläiset kollegansa, Peter Dickinson jatkaa.