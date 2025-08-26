Isku Suomenlahdella: Venäjää osui arkaan paikkaan

Ukrainan Suomenlahdella tekemät hyökkäykset osuivat asiantuntijan mukaan Venäjää arkaan paikkaan.

Pariisin arvostetun SciencesPo-yliopiston tohtori ja Yhdysvaltain George Washington Universityn apulaisprofessori Lukas Wahden huomauttaa Blueskyn ketjussaan iskujen kohteena olleen Laukaansuussa sijaitseva Novatekin tärkeä jalostamo, jolla valmistetaan muun muassa dieseliä, bensiiniä ja lento- ja laivaliikenteen polttoaineita.

Isku kohdistui Wahdenin mukaan sinne, mihin yhtiötä koviten sattuu. Laitoksessa valmistetaan arvokkaita vientituotteita, joita Venäjältä virtaa etupäässä Aasian markkinoille.

– Laukaansuu on päätepiste kolmivaiheiselle tuotantoketjulle, joka saa alkunsa Novatekin tärkeistä kaasuhankkeista Jamalin Nenetsiasta, Lukas Wahden selittää.

Hänen mukaansa tässä on kyse valtavasta osasta yhtiön tuotoista.

– Itse asiassa niin isoista, että yritys kaavailee parhaillaan toisen samanlaisen [kuin Laukaansuu] jalostamon avaamista Murmanskiin (siis kauemmas Ukrainan lennokeista).

Ukraina on tehnyt viime aikoina runsaasti tuhoisia pitkän kantaman lennokki-iskuja keskeisiin Venäjän öljy. ja kaasuteollisuuden kohteisiin.

Öljytuotteiden ja kaasun vienti on Venäjälle tärkeä väylä hyökkäyssodan rahoittamiseen Ukrainassa.

Moskovalla on toistaiseksi ollut vaikeuksia torjua lennokkihyökkäyksiä.

Ukrainian drones continue to hit Russia’s Novatek where it really hurts – Ust-Luga is a major refinery on the Gulf of Finland that turns stable gas condensate into naphtha, jet fuel, marine fuel, and gasoil – all high-value export products, mostly for Asian markets. www.reuters.com/world/europe… — Lukas Wahden (@wahden.bsky.social) 2025-08-26T09:17:12.519Z

The revenue contribution for Novatek is huge. Big enough, in fact, that the company is planning to open a second, similar refinery in Murmansk (further from Ukrainian drones, that is). gasprocessingnews.com/news/2025/04… — Lukas Wahden (@wahden.bsky.social) 2025-08-26T09:17:12.521Z