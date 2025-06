Isku merellä – droonit hyökkäsivät Venäjän erikoisjoukkoja vastaan

Venäjän erikoisjoukkojen kerrotaan nousseen viikonloppuna tyhjänä olleelle öljynporauslautalle Mustallamerellä. Sotilaita havaittiin asemissa yhdessä lautan torneista.

Ukrainalaismedioiden mukaan paikalle lähetettiin useita kauko-ohjattavia meridrooneja. Ne tulittivat venäläisjoukkoja raskailla konekivääreillä ja lähettivät sen jälkeen ilmaan FPV-räjähdedrooneja, jotka moukaroivat erikoisjoukkojen asemia.

Suosittu venäläinen sotabloggari Romanov jakoi sosiaalisessa mediassa tiedustelulennokin kuvaamia videoita, joissa näkyi porauslauttaa lähestyviä meridrooneja.

Porauslautta jäi palamaan iskun seurauksena.

After Russian special forces landed on an oil rig in the Black Sea, they were attacked by Ukrainian 🇺🇦 Naval Kamikaze Drones pic.twitter.com/6KVruwbSqT

Yesterday in the Black Sea, Ukrainian naval drones fired large-caliber machine guns at russian special forces who had landed on one of the towers, and then finished them off with FPV drones. pic.twitter.com/3RDYZw76fC

— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) June 8, 2025