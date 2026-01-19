Verkkouutiset

F/A-18F Super Hornet -hävittäjä nousi USS Abraham Lincoln -tukialuksen kannelta. / U.S. Navy / Daniel Kimmelman

Iskeekö USA? Tukialus kiirehtii kohti Lähi-itää

  • Julkaistu 19.01.2026 | 11:18
  • Päivitetty 19.01.2026 | 12:35
  • Iran, USA
Valkoinen talo lykkäsi, mutta ei välttämättä perunut sotilaallista väliintuloa Iranissa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmaisi tammikuun alussa tukensa Iranin mielenosoittajille ja sanoi lähettävänsä heille tukea.

Internet-katkosta helpottavat Starlink-yhteydet muutettiin ilmaisiksi, mutta odotettua vastaiskua ei koskaan tullut. Saudi-Arabian kaltaiset Yhdysvaltain liittolaiset ilmeisesti vetosivat Trumpiin ja varoittivat sotilaallisen väliintulon riskeistä.

Donald Trump sanoi Iranin hallinnon lopettaneen mielenosoittajien ampumisen ja peruneen suunnitellut hirttotuomiot, mutta tästä ei ole varmuutta. Yli tuhannen ihmisen arvioidaan kuolleen, minkä lisäksi lähes 20 000 otettiin kiinni.

Laajat protestit ovat toistaiseksi tauonneet ajatollah Ali Khamenein vastustajien odottaessa Trumpin seuraavaa siirtoa.

Axios-median mukaan kymmenet poliitikot, diplomaatit ja asevoimien edustajat olivat kokoontuneet Valkoiseen taloon viime viikon keskiviikkoaamuna. Oletuksena oli, että pommitus alkaisi muutaman tunnin kuluessa. Saman päivän iltapäivänä kävi kuitenkin selväksi, ettei Trump antaisi tällaista käskyä.

Presidentin päätöksen taustalla vaikuttivat salaiset taustaneuvottelut iranilaisten kanssa sekä se, ettei lähialueella ollut riittävästi amerikkalaista sotavoimaa. Suuri osa laivastosta oli keskitetty Karibianmerelle Venezuelan operaatioon.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelut arvioivat mielenosoitusten alkuvaiheessa, ettei niillä olisi riittävästi voimaa hallinnon kaatamiseksi.

Guardianin mukaan on olemassa merkkejä siitä, että Yhdysvaltain isku Iraniin voisi olla edelleen mahdollinen. Yhdysvaltain lentotukialus on parhaillaan matkalla Lähi-idän alueelle, minkä lisäksi Israelin ilmapuolustusta vahvistetaan.

Nimitz-luokan ydinkäyttöinen lentotukialus USS Abraham Lincoln ohitti sunnuntaina Malakansalmen ja suuntasi Intian valtamerellä kohti länttä. Mukana on kolme Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjää. Noin 20 solmun nopeudella laivasto-osaston odotetaan saapuvan Iranin lähialueelle loppuviikosta.

Britanniasta on lisäksi lennätetty Jordanian tukikohtaan 15 F-15-hävittäjää ja neljä ilmatankkeria. Intian valtamerellä sijaitsevalle Diego Garcialle on saapunut useita C-17-kuljetuskoneita.

