Iskeekö USA Iraniin? Tässä vaihtoehdot

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan harkitsevan vastatoimia Iranille, jonka turvallisuusjoukot ovat yrittäneet tukahduttaa brutaalisti kaikkiin maakuntiin levinneet mielenosoitukset.

Teheranista on esitetty viime hetken tarjouksena neuvotteluita maan ydinohjelmasta. Wall Street Journalin mukaan Donald Trump tulee luultavasti määräämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita vasta sen jälkeen. Varapresidentti J.D. Vancen kerrotaan kannattavan diplomaattista vaihtoehtoa.

Tietojen saaminen Iranista on haastavaa hallinnon katkaistua verkkoyhteydet. Opposition käyttämiä Starlink-terminaaleja takavarikoidaan jatkuvissa ratsioissa. Trump sanoi medialle keskustelevansa teknologiamiljardööri Elon Muskin kanssa siitä, voisiko maahan saada lisää Starlink-laitteita.

– Katsomme, jos verkkoyhteydet saisi taas toimimaan, Trump sanoi medialle.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen huomauttaa, etteivät Valkoisen talon vaihtoehdot ole mustavalkoisia.

– Sodankäynti ei ole vain kytkin, joka painetaan päälle tai pois. Väliin mahtuu paljon muitakin keinoja painostaa tarvittaessa. Kyberiskuja, internetyhteyksien tukemista Iranissa, uusia pakotteita ja usein vasta viimeisenä ohjukset ja pommit, asiantuntija kirjoittaa X:ssä.

Sotilaallisen voiman käyttö luultavasti tarkoittaisi rajattua iskua, jolla näytetään voimaa ja rikotaan hallinnon kykyä valvoa ja tukahduttaa kansaa. Vaihtoehto sisältää myös riskejä.

– Ulkoinen hyökkäys voi myös kääntyä itseään vastaan. Jos ja kun ihmiset kokevat tulevansa ulkoa uhatuksi, saattaa tämä juuri vahvistaa sitä järjestelmää, jota halutaan horjuttaa ja luonnollisesti samalla heikentää hallinnon vastustajien liikehdintää, Henri Vanhanen toteaa.

Todennäköisin ensimmäinen askel ei välttämättä ole pommitus vaan kybertoiminta ja taloudelliset keinot.

– Autetaan ihmisiä pääsemään verkkoon, häiritään valvontaa, kiristetään rahavirtoja ja tehdään hallinnon arjesta vaikeampaa ilman laukauksia.

– Viime kesänä nähtiin, että rajattu isku on mahdollinen ilman että koko Lähi-itä räjähtää käsiin. Iskut olivat tarkkoja, nopeita ja poliittisesti hallittuja. Samalla nähtiin myös raja: iskut eivät muuttaneet Iranin peruslinjaa, Vanhanen sanoo.

3. Jos sotilaallista voimaa päätetään käytetään, kyse ei todennäköisesti olisi mistään suuresta sodasta. Enemmänkin rajatusta iskusta, joka näyttää voimaa ja rikkoo hallinnon kykyä valvoa ja tukahduttaa kansaa. Kirurgista tarkkuutta, jota nähty aiemminkin Trumpilta. — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) January 12, 2026