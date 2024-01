Isännöintiliitto varoittaa taloyhtiöitä kylmästä kyydistä

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiön hoitokulujen nousupaineet muodostuvat tänä vuonna muun muassa energia- ja vesikustannuksista, kiinteistöverosta, vakuutuksista ja mahdollisesta tonttivuokrasta. Kulujen nousu heijastuu suoraan taloyhtiön kassaan.

Varsinkin energia- ja vesikustannusten suuret korotukset luovat entistä enemmän painetta taloyhtiöiden talouteen, mutta kaupunkikohtaiset erot ovat myös suuria.

– Taloyhtiöiden vastiketasojen odotetaan nousevan pahimmillaan 5–10 prosenttia tänä vuonna. Taloyhtiöiden talous on jo ennestään kovilla ja kylmä kyyti jatkuu, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

– Jos jotain neuvoa taloyhtiöille antaisin, niin nyt jos koskaan varautumisen merkitys korostuu entisestään. Taloyhtiöllä tulee olla riittävä puskuri yllättäviä tilanteita ja kulujen nousua varten. Vastikemaksuja tulee seurata säännöllisesti ja mahdollisiin rästeihin tulee reagoida nopeasti, painottaa Koro-Kanerva.

Hänen mielestään, vaikka taloustilanne on haastava, tarvittavia korjauspäätöksiä ei kannata lykätä liian kauas tulevaisuuteen.

– Kun taloyhtiö on hyvin hoidettu eli korjaukset on tehty ajallaan ja korjaaminen on suunnitelmallista, varmistetaan lainoituksen saaminen myös tulevien remonttien osalta.

Koro-Kanervan mukaan pelkona on, että taloyhtiöiden korjauspäätöksiä ei tässä taloustilanteessa tehdä riittävän ajoissa ja suunnitelmallisuus puuttuu.

– Korjausten siirtäminen voi tuntua houkuttelevalta säästötoimelta, mutta oikeasti se on kuin parsisi sukkaa ilman lankaa. Lykkääminen kostautuu siinä vaiheessa, kun korjaus lopulta olisi aivan pakko tehdä eikä pankki enää myönnäkään lainaa taloyhtiön huonosti hoidetun korjaushistorian ja puuttuvan suunnitelmallisuuden vuoksi, hän sanoo.

Koska kulujen nousuun on mahdotonta vaikuttaa, kannattaa Koro-Kanervan mukaan huomio kiinnittää mahdollisiin säästökohtiin, joita voi löytyä taloyhtiössä esimerkiksi energiankäytön osalta.

– Koska lämmön-veden- ja sähkönkulutus ovat suuria menoeriä taloyhtiölle, vastaavasti sieltä saadut pienetkin säästöt voivat olla merkittävä säästö euroissa.