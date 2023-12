IS: Yökerho pelottelee asiakkaita 10000 euron sakoilla

Helsinkiläisen kauppakeskus Kampin kattokerroksessa sijaitseva yökerho Maxine uhkaa määrätä 10 000 euron sakon niille asiakkaille, jotka heittelevät laseja terassilta alas. Asiasta kirjoittaa Ilta-Sanomat.

Uhkaus sakosta ilmenee varoituskyltistä, joka on asetettu yökerhon terassin ovelle. 10 000 euron sakon lisäksi laseja heittelevää asiakasta pelotellaan viranomaisilla ja tapposyytteellä.

Maxinen ravintolatoimenjohtajan Mira Ritasmäen mukaan varoituskyltti on ollut ovessa jo vuosia. Kyltti on asetettu siksi, että aiemmin ravintolan terassilta on heitelty laseja alas. Lasien heittely kattoterassilta alas voi johtaa todelliseen vaaratilanteeseen, sillä Helsingin ydinkeskustassa liikkuu paljon ihmisiä etenkin viikonloppuisin.

Ritasmäki sanoo IS:lle, että lasien heittely alas ei käytännössä enää onnistu, sillä terassille on asennettu viimeisimmän remontin yhteydessä verkot

Ritasmäki myöntää, että kyltti ovessa onkin lähinnä pelotteluna. Ravintolalla ei olisi juridisia oikeuksia määrätä 10 000 euron sakosta tai tapposyytteestä. Seuraamuksitta tekijä ei silti pääsisi, sillä ravintola tekisi asiasta rikosilmoituksen poliisille.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen vahvistaa IS:lle, ettei ravintolalla ole oikeuksia kyltissä esitettyihin vaatimuksiin. Vaikka kyltissä onkin hänen mukaansa kyse enemmän huumorista, Tolvanen ei pidä kyltissä esitettyjä vaatimuksia hyvän tavan mukaisina.