IS: Venäläinen öljyjätti yritti lobata Suomen hallitusta

Venäläinen öljyjätti Lukoil yritti vaikuttaa Suomen hallitukseen omaksi hyväkseen, jotta Yhdysvallat olisi hyväksynyt oligarkin perustaman Gunvorin ostotarjouksen Lukoilin ulkomaantoiminnoista. Asiasta kertoo Lukoilin lähettämään yhteydenottoon tutustunut Ilta-Sanomien Taloussanomat.

Gunvor teki ostotarjouksen Lukoilin ulkomaantoiminnoista sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli lisännyt Lukoilin ja niin ikään venäläisen Rosneftin pakotelistalleen lokakuussa. Gunvor jätti ostotarjouksen lokakuun lopussa ja Lukoil hyväksyi sen osaltaan oikopäätä. Kauppa, johon sisältyvät myös monet Suomessa toimivat Teboil-asemat, olisi kuitenkin vaatinut Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen hyväksynnän. Marraskuun alkupuolella Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ilmoitti viestipalvelu X:ssa, että Gunvor on ”Kremlin sätkynukke” ja lupaa on turha odotella. Vain noin tunnissa Gunvor vastasi samaten viestipalvelu X:ssa, että on perunut ostotarjouksensa.

IS on nähnyt kirjeen, jonka Lukoilin Länsi-Euroopan sektorin toimitusjohtaja ja Suomen Teboilin toimitusjohtaja Bulat Subajev, talousjohtaja Jegveni Maslennikov ja lakiasiainjohtaja Mikko Laaksonen ovat toimittaneet pääministeri Petteri Orpolle ja elinkeinoministeri Sakari Puistolle.

Kirje on päivätty lokakuun lopulle, jolloin Gunvor-konserni teki ostotarjouksen Lukoil Internationalista (LIG) eli Lukoilin kansainvälisistä liiketoiminnoista. Kirjeessä Lukoil pyytää, että pääministeri Orpon hallitus olisi yhteydessä Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.

Lukoil vetosi olevansa työllistäjä, joka myyntipalveluasemat sijaitsevat fyysisesti Venäjän ulkopuolella. Tulisi työttömyyttä ja Haminassa sijaitseva voiteluainetehdas voisi joutua lopettamaan.

Lukoilin vastaiset pakotteet ovat astumassa voimaan ensi viikon perjantaina. Nyt tuoreimman Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön päätöksen sanamuodoista olisi pääteltävissä, että myös Teboil saisi lisäaikaa, vaikka Teboilia ei mainita päätöksessä nimeltä.

