Teboil myydään, mutta kenelle? Näin Gennadi Timtšenko ja ruotsalainen ystävä loivat Gunvorin

Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi joutuneen venäläisen Lukoilin ulkomaantoiminnot, kuten Suomessa toimiva Teboil, myydään. Ostajana on Kyproselle rekisteröity öljyvälitysyhtiö Gunvor Group, jota johtaa hieman salaperäinen ruotsalaismiljardööri Torbjörn Törnqvist.

Törnqvist on toinen Gunvorin perustajista. Toinen on myös kansainvälisten pakotteiden kohteena: hän on jääkiekkojoukkue Jokerien entinen osakas, Suomen kansalainen ja öljyoligarkki, presidentti Vladimir Putinin vanha ystävä Gennadi Timtšenko.

Törnqvist syntyi Ruotsin Solnassa vuonna 1953, Timtšenko nykyään Armeniaan kuuluvassa Gumrissa vuonna 1952. Miesten tiet kohtasivat tiettävästi ensi kertaa Tallinnassa 1990-luvulla. Timtšenko toimi muun muassa valtion omistaman öljynvientiyhtiö Kinexin toimitusjohtajana 1980-luvun lopulla. Neuvostoliiton romahdettua hänestä tuli yksityistetyn yhtiön osakas. Törnqvist aloitti öljyalalla 1980-luvun alkupuolella ja työskenteli useilla öljy-yhtiöillä, muun muassa British Petroleumilla.

Venäjän Pietarissa vuonna 1992 kaupunginjohto, Timtšenkon öljy-yhtiö Kirišineftekimexport ja Timtšenkon yhdessä Tukholmassa toimineen entisen KGB-virkailija Andrei Pannikovin kanssa perustama Urals -yhtiö perustivat Zolotye vorota -nimisen yhteisyrityksen tavoitteenaan rakentaa Pietariin satamaterminaali. Näihin aikoihin Pietarin kaupungin ulkomaansuhteista vastasi apulaiskaupunginjohtaja nimeltä Vladimir Putin. Satamahanke ei silloin toteutunut, mutta Timtšenko sai suuret öljynvientioikeudet.

Timtšenko yhtiöineen oli Virossa Muugan satamaa laajennettaessa töiden lainoittaja ja sai sitä kautta öljytuotteiden kuljetukselle etuoikeuden. Virolaisen Eesti Ekspress -lehden mukaan Törbjörn Törnqvist työskenteli näihin aikoihin kahdelle sataman rakennuttamisessa vaikuttaneelle virolaiselle liikemiehelle. Törnqvistista käytettiin Tallinnan-vuosina kahta lempinimeä: Tii-Tii tai TT, ja Torbjörn Ivanovitš. Mistä patronyymi Ivanin poika eli Ivanovitš on tullut, ei ole tiedossa.

Törnqvist toi itsekin öljyä Venäjältä näihin aikoihin. Hän oli siis käytännössä Timtšenkon kilpailija, minkä väitetään ärsyttäneen Timtšenkoa. Miehet lähtivät välejään selvittääkseen kalaan Kuolan niemimaalle, ja palasivat sieltä Tallinnaan liikekumppaneina.

Gunvor oli syntynyt. Tarkasta vuodesta on tosin epäselvyyttä: joidenkin lähteiden mukaan perustamisvuosi oli 1997, useimpien mukaan 2000.

Näihin aikoihin Törnqvistin kanssa suunnilleen samanikäinen Gennadi Timtšenko asui Helsingin Kulosaaressa ja sai Suomen kansalaisuuden vuonna 1999. Vuonna 2000 Vladimir Putinista tuli Boris Jeltsinin manttelinperijä, Venäjän presidentti.

Vuosien 1999 ja 2001 välillä Timtšenkon ansiot yli kymmenkertaistuivat. The Wall Street Journal tarkisti asian myöhemmin Suomen verotiedoista. Vuonna 2003 Timtšenko muutti Sveitsiin – siellä Torbjörn Törnqvistkin nykyisin asuu. Samana vuonna Gunvor sai välitettäväkseen lisää öljyä, kun Venäjä otti haltuun öljy-yhtiö Jukosin vangittuaan ensin sen pääjohtajan Mihail Hodorkovskin tekaistujen syytteiden varjolla.

Gunvorilla oli näihin aikoihin vielä kolmaskin omistaja. Hänen nimeään Timtšenko ja Törnqvist ovat kieltäytyneet kertomasta julkisuudessa.

Vuonna 2009 Törnqvist antoi haastattelun ruotsalaiselle Affärsvärlden-lehdelle. Artikkelin julkaisun aikaan Törnqvist ja Timtšenko omistivat yhdessä yli 95 prosenttia Gunvorista, kumpikin yhtä suurella osuudella. Loput osakkeet olivat yhtiön työntekijöillä. Affärsvärldenin tietojen mukaan kolmannella osakkaalla oli ollut noin 20 prosentin osuus. Vuonna 2008 Törnqvist ja Timšenko väitetysti ostivat kolmannen omistajan ulos.

– Hän oli passiivinen ja yksityinen osakkeenomistaja. Pankit ja muut tietävät kuka hän on, mutta meidän on kunnioitettava sitä, että hän haluaa olla ”hienovarainen”, Törnqvist sanoi tuolloin.

Vahvistamattomien mutta sitkeiden väitteiden mukaan tämä omistaja oli tai on presidentti Putin.

– Hauskinta on, että huhut eivät ole oikeastaan ​​vahingoittaneet meitä. Huhu, että meillä on erittäin hyvät kontaktit, että tunnemme presidentin, ei ole pahasta, Törnqvist jatkoi Affärsvärldenille.

– Ei ole koskaan väärin tuntea minkään maan presidenttiä. Mutta nyt se ei pidä paikkaansa. En ole koskaan tavannut Putinia. Gennadi on saattanut nähdä hänet, koska he päätyivät samoihin paikkoihin muutaman kerran.

Samassa Affärsvärldenin haastattelussa Törnqvist väitti vielä, etteivät Gunvoria ympäröivät huhut olleet sattumaa, vaan niiden lähde olisikin Venäjän oppositio, joka halusi Putinin näyttävän korruptoituneelta. Siksi Gunvor-konsernista levitettiin huhuja, ja he joutuivat pelinappulaksi.

Sitten, vuonna 2014, Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta. Suomen kansalainen Gennadi Timtšenko joutui pakotteiden kohteeksi, koska kuuluu Putinin ystäväpiiriin. Timtšenko ja Törnqvist järjestivät Gunvorin pelastamisen keskenään siten, että Törnqvist otti haltuunsa Timtšenkon osakkeet ja maksoi ne Timtšenkolle seuraavana vuonna Gunvorista saamillaan osingoilla.

Timtšenko muutti Sveitsistä takaisin Moskovaan viimeistään vuonna 2014, ehkä jo aiemmin. Hänen lentäjänään toiminut Kari Kankkunen on kertonut Tuula Malinin kirjassa Putinin Pihapiirissä II (Docendo, 2025), että vuonna 2012 Yhdysvallat halusi Timtšenkon kuultavaksi rahanpesuepäilyjen vuoksi eikä Timtšenko enää tuntenut oloaan turvalliseksi Sveitsissä.

Timtšenko asui Colognyssa Geneva-järven rannalla. Törnqvistin osoitteeksi on yritysrekisteritiedoissa ilmoitettu Rue Du Rhone Genevessä. Osoitteesta on noin neljä kilometriä kartanolle, jossa Timtšenko asui.

Torbjörn Törnqvistilla on vaimonsa Natalian kanssa viisi lasta. Natalia Törnqvist on syntyisin Venäjän Tšeljabinskista. Tapahtumajärjestäjä Roscongressin sivujen mukaan hänellä on liikejuridiikan tutkinto Sveitsin Lausannen yliopistosta ja hän on työskennellyt juristina Gunvorissa. Nykyään hän tekee luonnonsuojelutyötä Venäjälle vuonna 2021 perustamassaan järjestössä. Marraskuussa 2024 Natalia Törnqvist kertoi venäläiselle lehdelle, että hän ja hänen perheensä matkailevat säännöllisesti Venäjän luonnonsuojelualueilla.