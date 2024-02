IS: Venäjältä työnnetyt maahantulijat voivat käyttää vanhojen rajanylityspaikkojen teitä

Vanhat tiet suljettujen rajaylityspaikkojen luona ovat Rajavartiolaitoksen tehostetussa tarkkailussa, kertoo Ilta-Sanomat. Entisiä rajanylityspaikkoja, jotka on lakkautettu viimeisten viidentoista vuoden aikana, on neljätoista. Niiden lisäksi on vielä vanhempia rajanylityspaikkoja ja erilaisia vanhoja kärryteitä ja kinttupolkuja, pohjoisesta etelään.

Tiet eivät ole hyväkuntoisia tai hoidettuja, mutta niitä pitkin pääsee kuitenkin kulkemaan helpommin kuin metsässä. Lisäksi tietä pitkin on helpompi löytää perille – eli rajalle.

Rajavartiolaitoksen esikunnan everstiluutnantti Topi Räsänen sanoo IS:lle, että yleisellä tasolla ihmisten liikkumista helpottava ja ohjaava tiestö on yksi keskeinen tekijä Rajavartiolaitoksen uhka-arviossa.

Venäjä on ohjaillut kolmansien maiden kansalaisia turvapaikanhakijoiksi Suomeen viime syksystä lähtien. Yhteensä rajan yli on tullut noin 1300 ihmistä, muun muassa somalialaisia, irakilaisia, jemeniläisiä ja syyrialaisia.

Marraskuussa Suomi ryhtyi sulkemaan rajanylityspisteitä, ja maarajan ylityspaikat pysyvät edelleen suljettuina huhtikuun puoliväliin asti. Ainoastaan Vainikkalan rajanylityspaikalta kulkee raideliikennettä.

– Venäjän toiminnan muutoksesta ei ole saatu mitään havaintoja. Päinvastoin, saadut tiedot vahvistavat sitä arviota, että Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan. On syytä olettaa, että käsillä on pitkäkestoinen tilanne, sanoi sisäministeri Mari Rantanen (ps.) aiemmin helmikuussa.

Poliitikot ja viranomaiset pitävät mahdollisena, että lumien sulettua paine maarajan luvattomiin ylityksiin kasvaa. Lisäksi arvioidaan, että rajan lähellä olevissa venäläiskaupungeissa kuin Pietarissa ja Kostamuksessa kevättä odottaa satoja tai jopa tuhansia kolmansien kansalaisia, jotka haluavat tai joiden Venäjän viranomaiset haluavat siirtyvän kohti Suomea.

– Lumien sulaessa maaston kulkukelpoisuus paranee, mikä lisää riskiä maastorajojen kautta tapahtuville luvattomille rajanylityksille. Rajavartiolaitos luonnollisesti reagoi tähän riskiin ja varautuu rajatilanteen muutoksiin monin eri keinoin, sanoo everstiluutnantti Räsänen IS:lle.