IS: Tämän lääkkeen väärinkäytössä piilee kuolemanvaara

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean johtaja Piia Vuorela varoittaa Ilta-Sanomien haastattelussa parasetamolin vaaroista.
Parasetamoli on apteekeissa myös ilman reseptiä myytävä kipulääke, jota käytetään esimerkiksi tilapäisten särky- ja kuumetilojen hoitoon.
Vuorela korostaa, että oikein annosteltuna parasetamoli on turvallinen lääke useimmille. Väärinkäyttö voi kuitenkin johtaa maksavaurioon, ja pahimmillaan maksansiirtoon tai kuolemaan.
Vuorelan mukaan maksavaurio kehittyy 1-4 vuorokaudessa. Ensioireisiin voi kuulua pahoinvointia, oksentelua, vatsakipuja ja veren suolojen heittelyä. Vuorokausien kuluessa voi kehittyä kipuja vatsan tai maksan alueella.
Maksavaurion edetessä tajunta voi heiketä, aineenvaihdunta sekoittua ja verensokerit laskea vaarallisesti. Tämä voi johtaa sokkitilaan, jossa verenkierto ei riitä.
Vuorela muistuttaa, että kaikkia lääkkeitä pitää käyttää lääkepakkauksen, lääkärin tai hoitohenkilöstön ohjeiden mukaan.