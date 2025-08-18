Verkkouutiset

jogurtti ruokapöydässä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

IS: Tämä on paras jogurtti

  • Julkaistu 18.08.2025 | 16:02
  • Päivitetty 18.08.2025 | 16:02
  • Ruoka
Valion hedelmäpommi nousi kyselyn voittajaksi.
Kauppojen hyllyistä löytyvistä jogurteista paras on Ilta-Sanomien lukijaäänestyksen mukaan Valiojogurtin laktoosin hedelmäpommi.

Yli 21 000 Ilta-Sanomien lukijaa kertoi äänestyksessä mielipiteensä. Äänestykseen koottiin marketeissa saatavilla olevia, yhden annoksen jogurttipurkkeja eri valmistajilta.

Hedelmäpommi keräsi 12,7 prosenttia annetuista äänistä.

Toiselle sijalle tuli Juustoportin AB-jogurtti lakka kuudella prosentilla äänistä. Kolmas oli Valion kreikkalainen jogurtti vadelma-granaattiomena.

Kymmenen parhaan kärkeen mahtuivat perinteisten banaanin, mustikan, mansikan ja appelsiinin makujen ohella myös kirsikka, kahvi sekä sitruuna.

Äänestyksestä rajattiin pois litran jogurttipurkit sekä monipakkaukset ja maustamattomat, juotavat sekä kasvipohjaiset valmisteet.

