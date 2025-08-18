IS: Tämä on paras jogurtti

Kauppojen hyllyistä löytyvistä jogurteista paras on Ilta-Sanomien lukijaäänestyksen mukaan Valiojogurtin laktoosin hedelmäpommi.
Yli 21 000 Ilta-Sanomien lukijaa kertoi äänestyksessä mielipiteensä. Äänestykseen koottiin marketeissa saatavilla olevia, yhden annoksen jogurttipurkkeja eri valmistajilta.
Hedelmäpommi keräsi 12,7 prosenttia annetuista äänistä.
Toiselle sijalle tuli Juustoportin AB-jogurtti lakka kuudella prosentilla äänistä. Kolmas oli Valion kreikkalainen jogurtti vadelma-granaattiomena.
Kymmenen parhaan kärkeen mahtuivat perinteisten banaanin, mustikan, mansikan ja appelsiinin makujen ohella myös kirsikka, kahvi sekä sitruuna.
Äänestyksestä rajattiin pois litran jogurttipurkit sekä monipakkaukset ja maustamattomat, juotavat sekä kasvipohjaiset valmisteet.