Puolustusvoimain entinen komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa vuosittaista IISS-tutkimuskeskuksen (The International Institute for Strategic Studies) Military Balance -raporttia, joka listaa eri maiden ja maanosien puolustuskyvykkyyttä.

Raportin mukaan Venäjän sotilaallinen mahti Eurooppaan verrattuna perustuu ennen kaikkea ydinaseisiin, sillä se on maailman suurin ydinasevaltio Yhdysvaltojen jälkeen. Eurooppaan sijoitetut Naton ydinaseet ovat Yhdysvaltojen B-61 lentopommeja. Ranskalla ja Britannialla on omia ydinaseita, joiden käytöstä ne päättävät itsenäisesti.

Mikäli Yhdysvallat vetäisi ydinaseensa pois Euroopasta, Venäjällä olisi tilanteessa ylivoima.

– Tosiasiallisesti kukaan ei halua lähteä ydinaseita käyttämään, koska ne seuraukset olisivat niin valtavat, Lindberg toteaa IS:lle.

Perinteisen sodankäynnin osalta Venäjän valttina on nyt, että se on saanut puolustustarviketeollisuutensa nopeasti käyntiin ja nostettua tuotantoa. Lindbergin mukaan suuri osa Venäjän kalustosta on perinteistä maasodan materiaalia: kranaatinheittimiä, panssarivaunuja sekä tykistöä.

Venäjällä on myös moderneja aseita, kuten pitkän kantaman täsmäohjuksia ja ballistisia ohjuksia.

– Sitä arvuutellaan, paljonko niitä on, ja kyetäänkö niitä vielä tuottamaan. Mutta ne ovat hyvin edistyksellisiä ja sitä kautta merkittävä uhka, jota ei monella maalla ole, Lindberg sanoo.

Venäjän heikkouksia ovat raportin mukaan laivaston viimevuotiset tappiot, jotka olivat merkittävimmät vuosikymmeniin. Myös ilmavoimat epäonnistuivat ilmaherruuden saavuttamisessa. Maavoimien miehistötappiot Ukrainan sodassa kertovat heikkouksista asevoimien johdossa ja operatiivisessa suunnittelussa sekä puolustustarvikkeissa.

– Joukot eivät olleet yhtenäisessä komennuksessa, jolloin operaatio ei ollut koordinoitu hyvin. Tuli sellainen kuva, että Venäjän asevoimat on kuin savijaloilla seisova jättiläinen, kenraali-kansanedustaja kommentoi.

– Euroopan teollinen potentiaali ja vauraus ihan jotain muuta kuin Venäjän. Kun Euroopan tuotanto saadaan käyntiin, sen edellytykset ovat paremmat.