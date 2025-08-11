IS: Pekka Haavisto ei usko Venäjän hyökkäävän Nato-maahan

Vihreiden kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo Ilta-Sanomille, ettei usko Venäjän hyökkäävän Nato-maahan.
– En oikein ajattele, että se kovin kevyin perustein voisi tapahtua. Kaikkiin uhkakuviin pitää totta kai varautua, Haavisto muotoilee.
Hän toteaa, että Venäjä on kuitenkin osoittanut kykenevänsä varustautumaan, sillä esimerkiksi drooneja se tuottaa vauhdilla.
– Näyttää siltä, että Venäjän sotilaallinen tuotanto ei ole ainakaan heti luhistumassa, Haavisto arvelee.
LUE MYÖS:
Näin alkaisi Venäjän isku Natoa vastaan: Kaksi kohdetta Suomen lähellä
Vakava varoitus: Näin Venäjä voisi tehdä yllätysiskun Baltiaan
Pekka Toveri: Näin tapahtuu mahdolliselle hyökkäykselle