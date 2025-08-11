Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ranskan Rafale -hävittäjä Atlantic Trident 25 -harjoituksessa Pirkkalassa kesäkuussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

IS: Pekka Haavisto ei usko Venäjän hyökkäävän Nato-maahan

  • Julkaistu 11.08.2025 | 12:24
  • Päivitetty 11.08.2025 | 12:24
  • Nato, Turvallisuus
Uhkakuviin pitää ex-ulkoministerin mukaan silti varautua.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Vihreiden kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo Ilta-Sanomille, ettei usko Venäjän hyökkäävän Nato-maahan.

– En oikein ajattele, että se kovin kevyin perustein voisi tapahtua. Kaikkiin uhkakuviin pitää totta kai varautua, Haavisto muotoilee.

Hän toteaa, että Venäjä on kuitenkin osoittanut kykenevänsä varustautumaan, sillä esimerkiksi drooneja se tuottaa vauhdilla.

– Näyttää siltä, että Venäjän sotilaallinen tuotanto ei ole ainakaan heti luhistumassa, Haavisto arvelee.

LUE MYÖS:
Näin alkaisi Venäjän isku Natoa vastaan: Kaksi kohdetta Suomen lähellä
Vakava varoitus: Näin Venäjä voisi tehdä yllätysiskun Baltiaan
Pekka Toveri: Näin tapahtuu mahdolliselle hyökkäykselle

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)