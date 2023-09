IS: Parvekkeelta hyökännyttä raiskaajaa ei ole tavoitettu, pahoinpitelyitä voi olla useampi

Parvekkeen kautta asuntoon tunkeutunutta ja asukkaan raiskannutta miestä ei ole saatu kiinni, kertoo Ilta-Sanomat.

Tuntematon mies ilmestyi naisen maantasokerroksessa sijanneeseen asuntoon Helsingin Jätkäsaaressa perjantain ja lauantain välisenä yönä. Hän oli päässyt sisään parvekeoven kautta, joka oli lukitsematon.

Helsingin Sanomien mukaan tekoa tutkitaan törkeänä raiskauksena ja törkeänä kotirauhan rikkomisena.

Uhriksi joutunut nainen kertoi Ilta-Sanomille tarttuneensa hyökkääjän puukotusasennossa pitämään veitseen, koska uskoi kuolevansa. Nainen sai veitsen itselleen. Lopulta mies poistui asunnosta parvekkeen kautta.

Epäilty mies on tummaihoinen, noin 25–30-vuotias, ja hänellä on lyhyt siilitukka. Mies on pitkä ja normaalivartaloinen.

Ilta-Sanomien mukaan tuntomerkkeihin sopiva mies kävi pari viikkoa aiemmin yhden illan aikana Jätkäsaaressa myös kadulla kävelleiden miehen ja teini-ikäisen pojan kimppuun. Molemmat hyökkäykset tapahtuivat yllättäen ja puolen yön jälkeen. Miestä tekijä muun muassa potkaisi selkään ja pojan hän heitti katuun.